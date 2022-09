Sonho de Colton Herta na F1 desfeito: Red Bull desistiu da tentativa de entrada do piloto | AutoSport

As esperanças de Colton Herta de competir na Fórmula 1 em 2023 terminaram depois da Red Bull desistir dos seus esforços para criar condições de entrada do piloto na competição e garantir um lugar na AlfaTauri em substituição de Pierre Gasly. Este facto foi confirmado por Helmut Marko ao Motorsport-Total.com. Esta publicação avança que existe ainda a possibilidade de um acordo entre Red Bull e Alpine sobre o futuro de Pierre Gasly, apesar de Herta não entrar na F1.

A Red Bull enfrentava um grande obstáculo na sua tentativa de colocar Herta aos comandos de um monolugar da equipa italiana na próxima época: a falta de pontos para a emissão da superlicença obrigatória para pilotar na Fórmula 1. E depois dos esforços da estrutura na tentativa da FIA abrir uma exceção, a Red Bull finalmente perdeu a esperança na emissão da superlicença.

“É uma pena que as pessoas não se apercebam do valor que um piloto norte-americano, especialmente um tipo como Colton Herta, teria para a expansão do mercado americano, especialmente com três corridas de F1 [em 2023]”, disse Marko à publicação alemã.

Sem oportunidade para competir na Fórmula 1, o teste com a Alpine foi também cancelado e o piloto não fará parte do “plantel” ao dispor dos franceses no circuito de Hungaroring, na Hungria. Para Helmut Marko é “incompreensível” que um vencedor de sete corridas da IndyCar tenha que provar suas qualificações para pilotar um carro de Fórmula 1 e seguir um sistema que considera desadequado de pontos da FIA.

O acordo entre Red Bull e Alpine sobre Pierre Gasly, que entrará no seu último ano de contrato com a estrutura austríaca em 2023, pode chegar a bom porto, mas a AlphaTauri terá de encontrar um substituto à altura do francês. De acordo com informações do Motorsport-Total.com, o possível substituto de Gasly não virá do programa de jovens pilotos da Red Bull e também não será Mick Schumacher.

Ou Gasly mantém-se mais um ano na AlphaTauri e a Alpine encontra outro piloto, possivelmente do lote que vão testar no Hungaroring, ou a Red Bull contrata um piloto fora do seu programa, à semelhança do que fez com Sergio Pérez, e ‘liberta’ o francês antes do final do contrato.