Sondagem – Qual o melhor formato para um GP de Fórmula 1? | AutoSport

O CEO da Fórmula 1 colocou na ordem do dia as alterações ao atual formato dos Grandes Prémios. Não foi a primeira vez que Stefano Domenicali vem a público falar em alterações necessárias para manter o espetáculo, mas além do aumento do número de corridas Sprint, ainda nada foi decidido e em grande parte porque não parece haver muito apoio das equipas à visão do responsável. Ainda assim, devemos esperar que possam existir mudanças nos fins de semana de prova.

O que queremos fazer é “medir” o pulso dos fãs da F1 a uma possível alteração. Aos leitores do AutoSport pedimos que votem nas 3 opções que damos. A primeira é manter tudo como está atualmente em termos de formato do fim de semana, enquanto a segunda e terceira são algumas das possibilidades que têm vindo a público. Caso não sejam suficientes, os leitores podem usar a caixa de comentários para deixar a sua ideia.

