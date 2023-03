Sondagem – Qual o melhor formato para um GP de Fórmula 1? – Resultados | AutoSport

O CEO da Fórmula 1 colocou na ordem do dia as alterações ao atual formato dos Grandes Prémios. Não foi a primeira vez que Stefano Domenicali vem a público falar em alterações necessárias para manter o espetáculo, mas além do aumento do número de corridas Sprint, ainda nada foi decidido e em grande parte porque não parece haver muito apoio das equipas à visão do responsável. Ainda assim, devemos esperar que possam existir mudanças nos fins de semana de prova.

O que queremos fazer é “medir” o pulso dos fãs da F1 a uma possível alteração. Aos leitores do AutoSport pedimos que votem nas 3 opções que damos. A primeira é manter tudo como está atualmente em termos de formato do fim de semana, enquanto a segunda e terceira são algumas das possibilidades que têm vindo a público.

Da votação, podemos concluír que as três opções propostas tiveram um número de votos muito semelhantes. A proposta mais votada foi a “1 TL + Qualificação + Sprint (em todas as provas do calendário) + Warm Up + Corrida” com 34.5% dos votos, seguida das propostas “Manter 3 TL + (+ corrida Sprint em 6 GP por temporada) Sessão de qualificação + Corrida” (32.7%) e da proposta “2TL + Qualificação + Sprint (em alguns eventos selecionados) + Corrida” (32.7%).

O que se pode concluir também é que há vontade de mudança. Somando as propostas que exigem alterações, temos 62.7% dos leitores a querem algum tipo de mudança no formato da F1.

VOX POP

Cágado1

À moda antiga

6ª treinos livres + qualificação 1

sáb. treinos livres + qualificação 2

Dom. warm-up + corrida

Apenas uma pequena alteração: no caso de uma sessão de qualificação à chuva e outra em seco, a grelha seria composta pela soma dos melhores tempos de cada sessão.

joaolima

Já se experimentou a soma das sessões de qualificação e de imediato se deixou cair, pois não provou.

Na minha opinião, há qualquer coisa de errado quando se cortam os testes e pretende-se reduzir os treinos livres.

Deve ser o único desporto de topo onde os intervenientes vão para competição, praticamente sem qualquer treino prévio. Não faz sentido.

Sendo que há o limite orçamental, os testes deveriam ser permitidos e livres, cabia a cada equipa gerir consoante o seu orçamento disponível.

Scb

Voltar ao que tínhamos em 2021.