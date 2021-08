Sondagem – QUAL DEVERIA SER A ESCOLHA DA F1 PARA PREENCHER O CALENDÁRIO? – Resultados | AutoSport

Já corria a nossa sondagem semanal, quando a F1 anunciou que o calendário foi revisto e passou a contar 22 corridas em vez das 23 anunciadas no principio do ano, em resultado ao cancelamento do GP do Japão. O promotor do campeonato alterou as datas de alguns GP e a corrida em Istambul será realizada na data da prova japonesa. No entanto, ainda falta confirmar uma prova das 22 agora estabelecidas e ainda em número recorde numa temporada de F1.

Colocada a questão aos nossos leitores, ainda não anunciada esta alteração de calendário, 59.3% dos votos recaíram na opção do regresso da competição a Portugal. A segunda opção mais votada, com 23.2% dos votos, foi uma segunda corrida no Bahrein, à semelhança do ano passado no traçado exterior. Seguem-se nova corrida em Silverstone (8.1%), uma segunda corrida no Circuitos das Américas (6.1%) e apenas com 3.3% dos votos, segunda corrida num dos novos destinos da F1, a Arábia Saudita.

Especula-se que o Catar pode receber a primeira corrida de F1 no circuito de Losail, mas ainda nada foi anunciado. No entanto, parece que a decisão está quase tomada e que deverá mesmo ser confirmada brevemente. Infelizmente, porque nova corrida em Portugal, seria excelente para o campeonato e para os milhares de fãs que agora poderiam deslocar-se para assistir à prova.

Vox Pop

Pity

Votei no Bahrein, achei a pista interessante, mas o circuito das Américas também seria uma boa opção.

Donadel

Penso que por questões de logística e facilidade em introduzir no calendário, um segundo GP em Austin seria a decisão mais fácil e simples para a FIA.

91730

Portimão, claro!

Scb

Estoril!

Agora a sério, logisticamente acho que fazer uma 2ª ronda no Texas seria o mais interessante. O circuito exterior do Bahrein também foi interessante. Lá perto existe outra opção: o circuito do Dubai.

Frenando_Afondo™

Pela afinidade e o facto de todos gostarem da pista: Portimão.

Pela proximidade e logo facilidade de logística: Silverstone.

Daniel Sousa

Portugal.

bom clima até ao Inverno, boa taxa de vacinação. Capacidade para termos novamente imenso público. Excelente capacidade de organização.