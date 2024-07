Sondagem: Qual a melhor equipa para Adrian Newey?

A Silly Season segue a bom ritmo com muitos casos por encerrar. Carlos Sainz continua à espera da melhor oportunidade e com isso o mercado de pilotos está encravado. Mas assim que Sainz tomar uma decisão, poderemos ver mais mudanças. Mas não é só de pilotos que se fala. Adrian Newey é também motivo de interesse.

Adrian Newey é um dos melhores projetistas de sempre da F1, senão o melhor. O seu génio permitiu a equipas como a Williams, McLaren e Red Bull terem sucesso. A sua influência no desporto é tremenda e a sua visão já lhe valeu doze campeonatos do mundo de construtores e treze campeonatos do mundo de pilotos. Números avassaladores que mostram bem a importância de Newey. Com o fim do seu percurso na Red Bull a chegar, muito se tem falado do possível destino do britânico.

A Ferrari começou a ser a primeira hipótese, mas Newey parece pouco disponível para sair do seu país, pelo que as opções locais ganharam força. Williams e Aston Martin começaram por ser as mais faladas, mas agora a McLaren e até a Mercedes parecem estar na luta para garantir Newey.

O desafio para a sondagem desta semana é simples: Onde gostariam de ver Adrian Newey? Qual o melhor projeto para o britânico? E por quê? O leitor tem a palavra.