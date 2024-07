Sondagem: Qual a melhor equipa para Adrian Newey? – Resultados

A Silly Season segue a bom ritmo com muitos casos por encerrar. Carlos Sainz continua à espera da melhor oportunidade e com isso o mercado de pilotos está encravado. Mas assim que Sainz tomar uma decisão, poderemos ver mais mudanças. Mas não é só de pilotos que se fala. Adrian Newey é também motivo de interesse.

Adrian Newey é um dos melhores projetistas de sempre da F1, senão o melhor. O seu génio permitiu a equipas como a Williams, McLaren e Red Bull terem sucesso. A sua influência no desporto é tremenda e a sua visão já lhe valeu doze campeonatos do mundo de construtores e treze campeonatos do mundo de pilotos. Números avassaladores que mostram bem a importância de Newey. Com o fim do seu percurso na Red Bull a chegar, muito se tem falado do possível destino do britânico.

A Ferrari começou a ser a primeira hipótese, mas Newey parece pouco disponível para sair do seu país, pelo que as opções locais ganharam força. Williams e Aston Martin começaram por ser as mais faladas, mas agora a McLaren e até a Mercedes parecem estar na luta para garantir Newey.

Na votação dos leitores, a Aston Martin foi a mais votada (30%), mas com uma diferença muito pequena para a opção “Outra” (29,6%). E, segundo os comentários recebidos, o peso da Ferrari é grande nesta opção. Os rumores apontam para a permanência de Newey em Inglaterra, mas uma boa parte leitores do AutoSport parece preferir a opção Ferrari para o génio da aerodinâmica. Houve quem também referisse que o melhor para Newey seria ficar na Red Bull, um cenário descartado. A McLaren surge em terceiro com 17,5% dos votos, seguida da Williams com 14,5%, sendo que a Mercedes apenas recolheu 8,4% dos votos.

Vox Pop

Vagueante

Gostava que fosse para a Ferrari e conseguisse ganhar, um título lá vale mais que 2 ou 3 em qualquer outra equipa (na minha aopinião, claro…), A Ferrari será sempre a Ferrari. E ainda poderia desenhar um Ferrari de estrada de sonho.

escape-livre

Ferrari!até porque já ganhou tudo e poder despedir-se da f1 na mítica marca italiana era tipo ouro sobre azul!para além, claro da oportunidade de algum projeto para produzir um carro de estrada com o seu nome e ver assim o seu nome imortalizado!espero k sim mas…😉

Leandro Marques

A melhor equipa para ele seria manter-se onde está.

Tendo tomado a decisão de mudar vejo apenas duas boas soluções para ele: Aston e Williams. A primeira porque lhe permitirá fazer um projeto semelhante ao que teve com a Red Bull, ajudando a tornar algo fantástico aquilo que pouco ou nada era. A Williams pelo enorme desafio de voltar a tornar grande esta fantástica equipa e sem grande apoio de conhecimento e valia do resto dos membros diretivos desta equipa, ao contrário do que tem na Red Bull e teria na Aston. Conseguindo voltar a fazer ganhar a Williams, tendo em conta quem tem a responsabilidade atual desta equipa, seria o seu maior feito. Ainda maior do que aquilo que conseguiu na Red Bull.

Mas creio que irá optar pela Aston porque está lhe permitirá fazer meio tempo na F1 e outro meio tempo noutros projetos.