Sondagem: O que falta à McLaren para lutar por vitórias mais regularmente? – Resultados

Zak Brown prometeu uma McLaren a lutar por vitórias e títulos. Em 2018, numa altura em que a equipa estava de rastos, o americano revitalizou a marca e operou mudanças que catapultaram a equipa de volta para os primeiros lugares. Brown disse que precisava de cinco anos para voltar a colocar a equipa no topo e não parece ter faltado à palavra.

A McLaren de 2024 parece ter já força para lutar por vitórias e até incomodar a Red Bull na questão do campeonato de construtores. Mas parece faltar algo à equipa para dar o último passo e ser, de facto, uma verdadeira candidata.

O que falta?

Há vários tópicos que podem ser apontados como motivos para que a equipa não tenha ainda o estofo necessário. Tem faltado alguma estabilidade com saídas recentes de pessoas-chave da estrutura, ou para outros projetos, ou porque não se encaixaram no plano da McLaren. Essa instabilidade pode ser notada também nos inícios de épocas que têm sido fracos, com a equipa a recuperar ao longo da época. Isso mostra resiliência e capacidade, mas os arranques falhados têm afastado a equipa do topo.

Há também a questão da experiência dos pilotos. Lando Norris vai para a sua sétima época, mas tem ainda 24 e alguns olham para o britânico com algumas dúvidas quanto à sua capacidade de se bater com os nomes fortes da grelha. Oscar Piastri está apenas no seu segundo ano e tem ainda de maturar um pouco mais o seu enorme talento.

A gestão desportiva e mais especificamente as decisões estratégicas também têm dado alguns dissabores nos últimos anos, em momentos chave, com alguns bons resultados a serem desperdiçados.

E há também a questão do crescimento de uma estrutura que ainda tem algumas dores de crescimento. Não significa que haja algo fundamentalmente errado. É apenas parte do processo.

Há vários fatores que têm impedido da McLaren de consolidar o seu excelente trabalho de crescimento. Queremos desafiar os leitores a apontar qual o mais decisivo. Qual o ponto fraco da McLaren? Qual o fator que tem impedido a equipa de dar o último salto qualitativo? O que falta à McLaren para lutar por vitórias mais regularmente? E no caso específico de Lando Norris, terá o piloto britânico estofo de campeão?

Na primeira questão há um empate. Para os leitores, falta apenas tempo e melhorias na estratégia da equipa. Ambas as opções receberam 42% dos votos, mais especificamente 42% na falta de tempo e 42,6% no departamento de engenharia responsável pela estratégia desportiva. Para 8,6% dos leitores que votaram, falta uma dupla mais experiente e para 4,9% falta uma liderança mais forte.

No caso específico de Lando Norris, a maioria dos leitores tem fé no piloto britânico. 43,5% acredita que o #4 tem estofo de campeão, enquanto 39,1% acredita que ainda não, mas que irá ter em breve. Apenas 17,4% dos leitores que votaram não acredita que Norris tenha o que é preciso para ser campeão.

O que falta à McLaren para lutar por vitórias mais regularmente?

Lando Norris tem estofo de campeão?

VOX POP

917/30

Falta tempo e experiência, mas vão chegar lá (espero). Quanto a Lando, tem estofo de campeão e não fica satisfeito em ser 2º ou 3º, com um pouco mais de experiência em andar na frente e melhores decisões (dele e da equipa) vai ser um piloto muito difícil de bater. São também de louvar as excelentes prestações de Piastri, que apenas no seu 2º ano de F1 anda tão perto do seu colega de equipa e sabendo o quão rápido é Lando nem é preciso dizer mais nada sobre o valor do australiano que além de rápido mostra uma frieza notável. A McLaren terá a melhor dupla de pilotos e ambos ainda com margem para progredir.

Patucho10

É preciso tempo! Agora é ganhar na Hungria! É a melhor forma para esquecer os últimos GPs e ir para Spa ainda mais motivado, piloto e equipa.

NOTEAM2.0

A McLaren tem efetivamente lutado com consistência por vitórias, não tem é conseguido vencer com regularidade.

Julgo que a McLaren já deu o passo mais difícil, é uma equipa que entende a 100% o seu carro, e diria que desde Silverstone 2023, a equipa não deu um único passo atrás na sua evolução.

Falta em pista confirmar tudo isso, sendo que neste momento o ganhar ou não é uma questão de detalhes, mas estou certo que o Norris e até o próprio Piastri, vão estar no lugar mais alto do pódio com regularidade até ao fim da presente temporada.

É importante referir que neste momento a McLaren bate-se com um superlativo Max Verstappen em pista, muitas destas “derrotas” da McLaren devem-se exclusivamente a ele.

Por outro lado, a Mercedes está cada vez mais forte e não vai ter intenções de abrandar seguramente.

É pena o campeonato não estar a começar agora.