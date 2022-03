Sondagem: Fez Kevin Magnussen bem em regressar à F1? | AutoSport

Kevin Magnussen está de regresso à F1. Depois de seis épocas na F1, com uma pausa de um ano em 2015, Magnussen está de volta quando se calhar já não esperava regressar. Depois de um ano nos SportsCar e com contrato assinado com a Peugeot, Magnussen tinha o seu futuro a médio prazo definido. Mas o apelo da F1 falou mais alto.

Será que Kevin Magnussen fez bem em aceitar o convite? De um lado tinha lugar reservado numa equipa de fábrica, com todas as condições, num projeto ambicioso, e num campeonato que tem tudo para crescer sobremaneira a partir de 2023, com muitas marcas envolvidas. Do outro lado há uma F1 cada vez mais forte, com uma base de fãs a crescer, no entanto uma equipa que vem de uma fase negativa, que sofre de instabilidade há já três anos e que dificilmente lutará por vitórias. Magnussen trocou a possibilidade de vencer Daytona, Sebring e Le Mans, pelas lutas no meio da tabela da F1, na melhor das hipóteses. Será que o piloto dinamarquês fez bem em trocar?

A carregar…