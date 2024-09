Sondagem: Deve a McLaren começar a usar ordens de equipa?

O que aconteceu em Monza poderia ter sido evitado se houvesse ordens claras da equipa e os pilotos não perdessem tempo com lutas internas. Talvez a McLaren tenha desaproveitado uma oportunidade de fazer uma dobradinha e aproximar-se ainda mais da Red Bull. Há já várias vozes que pedem para a McLaren usar ordens de equipa para garantir que a equipa não desaproveita as oportunidades de se aproximar da Red Bull e de Lando Norris se aproximar de Verstappen.

Oscar Piastri mostrou uma firmeza e uma determinação muito maior na largada em Monza, levando a melhor sobre o seu colega de equipa no confronto direto. Não tem mostrado a mesma capacidade nas qualificações, onde tem estado um furo abaixo de Norris, e na gestão de pneus, onde Norris tem sido melhor. No entanto, Piastri está a pouco mais de 100 pontos de Verstappen e a sua candidatura ao título é muito mais frágil que a de Norris, que também ainda não é tão forte quanto se desejaria.

Um tema que se tem falado muito desde o GP de Itália é a necessidade, ou não, de implementar ordens de equipa. Lando Norris é o piloto mais próximo de Max Verstappen no campeonato e tem mostrado a regularidade necessária para levar a luta a bom porto. No entanto, tem claudicado de forma clara nas primeiras voltas, perdendo lugares e desperdiçando potenciais vitórias. Pode até dizer-se que Norris é pouco feroz nos primeiros momentos da corrida, o que o tem prejudicado.

