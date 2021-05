Sondagem da Semana: Tem Max Verstappen capacidade para lutar pelo título com Lewis Hamilton? – Resultado

Três corridas, duas vitórias para Lewis Hamilton, uma para Max Verstappen e uma pole para cada um. Para já o balanço parece ser bastante equilibrado, mas há um pormenor que tem sido cada vez mais evidente. Max Verstappen tem cometido pequenos erros que, de alguma forma, lhe complicam a vida nas corridas. Lewis Hamilton também já errou este ano, em Ímola, mas pode-se dizer que nestas primeiras três corridas o britânico tem sido o mais consistente.

Lewis Hamilton luta pelo seu oitavo título, enquanto Max Verstappen está na sua primeira grande batalha pelo cetro mais desejado. A diferença em experiência e capacidade mental é óbvia, mas Verstappen sempre foi visto como o principal candidato a destronar Hamilton. A questão desta semana é simples. Tem Verstappen capacidade para lutar pelo título com Hamilton este ano? Não está aqui em causa o talento inato do piloto, inquestionável até para os mais acérrimos críticos, mas sim a capacidade mental de enfrentar Hamilton, de aguentar os jogos psicológicos que irão chegar mais cedo ou mais tarde, a consistência e a paciência para levar esta luta a bom porto. Tem Verstappen força mental para enfrentar o heptacampeão?

A votação dá-nos uma resposta clara. 62.6% dos leitores do AutoSport consideram que Max Verstappen não tem capacidade para levar a melhor sobre Lewis Hamilton com 37.4% a terem uma opinião contrária.

Parece assim claro que a maioria acredita que o jovem holandês ainda não tem a experiência e a capacidade mental para enfrentar Hamilton, ou para refrear a sua impetuosidade que por vezes o leva a arriscar quando não precisa, um capítulo onde Hamilton é muito mais inteligente e calmo. Hamilton tem uma sede de vitórias incrível, mas sabe dosear o seu esforço e atacar no momento certo. Sabe também que o campeonato não é uma corrida sprint e que por vezes é preferível ficar com os pontos do que arriscar tentar a vitória numa manobra que pode correr mal. Hamilton tem do seu lado a experiência que é fundamental numa luta deste género. Verstappen tem o fogo, a vontade de vencer a todo o custo o que nem sempre é o ideal numa luta destas. Temos pela frente um campeonato apaixonante com duas posturas diferentes em pista, dois pilotos em diferentes fases da sua carreira, mas o objetivo é só um… o título. Para os leitores do AutoSport a vantagem está do lado de Hamilton.

VOX POP

Daniel Sousa



Ficaria muito surpreendido se o Max Verstappen, de igual para igual em termos de carro, conseguisse lutar com o Hamilton este ano. Falta-lhe claramente estaleca emocional.

RedDevil



Se o RB mantiver a pequena vantagem para o Mercedes… talvez…

Se a Mercedes conseguir igualar a RB em performance… não…

MiguelCosta



Claro que tem (talento), não tem é um carro que lhe permita em todos os circuitos lutar mano-a-mano com o Hamilton, porque quer a Red Bull queira ou não, o Mercedes é superior. O Max tem uma rapidez brutal, talvez tenha mais que o Hamilton, que também a tem, só que para vencer isso não basta. É preciso cabeça, experiência e sabedoria, e é aqui que o Holandês perde, cabeça tem pouca, ferve em pouca água, não mede as investidas, arrisca demasiado e perde nisso tantas vezes quantas as que ganha (tem a certeza que é a última bolacha do pacote portanto é tudo dele). Numa maratona como é o campeonato, essa é a diferença para ser campeão. Alguma vez o Max, naquela luta que o Hamilton teve com o Leclerc em Itália, quando o Inglês foi apertado à chegada à segunda chicane levantava o pé? Nunca, e esse tipo de situações decidem um campeonato, 18 pontos são melhores que nada, por isso a sabedoria e experiência do Hamilton faz a diferença e fará ao longo da temporada sempre que o Holandês se encontrar em batalhas renhidas, não só com o Inglês, porque não mede as consequências das manobras mais arriscadas que faz, em jeito de conclusão não é falta de talento é feitio.

Donadel



O Max tem capacidade de lutar contra o Hamilton em termos de material, mas não tem estofo para suportar tanta pressão.

Tanto Hamilton como o Max são pilotos fora de série, a diferença é que o Hamilton já andou a disputar títulos contra vários pilotos que foram campeões do mundo (Alonso, Vettel, Button, Rosberg, Raikonen, etc) e faz isso com a facilidade como se toma um copo de agua e o Max só agora a lutar pelo título.

Em termos de carros, os Red Bull já estão ao nível dos Mercedes, caso contrário não andariam a lutar por vitórias e poles. A Mercedes tem a vantagem de ter a equipa mais bem preparada para reagir de forma instantânea a qualquer imprevisto. O Max está a começar a sentir a pressão de ser obrigado a dar luta ao Hamilton corrida sim, corrida sim e ser obrigado a vencer, pois tem um carro e uma equipa feita a sua medida.