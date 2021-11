Sondagem da Semana: Quem vai vencer o título de F1? | AutoSport

Faltam apenas duas corridas para o fim da época e o campeonato está em aberto. A distância entre o líder Max Verstappen e Lewis Hamilton é de apenas oito pontos, quando há 52 pontos em jogo. Max Verstappen tem nove vitórias, nove poles, cinco melhores voltas e 16 pódios, tendo liderado 620 voltas. Já Lewis Hamilton tem sete vitórias, quatro poles, cinco melhores voltas, 15 pódios e 228 voltas na liderança

Os números de Max Verstappen são melhores, mas a história deste campeonato fala-nos de um equilíbrio entre ambos os pilotos e se Verstappen vinha sendo o mais forte, Hamilton chega a esta última fase do campeonato motivado e em grande forma. É portanto difícil apontar um claro favorito ao título. No entanto, queremos saber qual a opinião dos nossos leitores. Avaliando a época até agora, as prestações dos dois pilotos e das respetivas equipas, quem levará a melhor neste fantástico confronto? Quem será o vencedor do título 2021? Esta sondagem serve apenas para entender a opinião dos leitores que poderão comentar os motivos pelos quais o seu favorito levará a melhor, numa discussão que se pretende saudável e construtiva.

