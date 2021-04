Sondagem da Semana: Quem se irá destacar no GP de Portugal? – Resultados

Chegou a semana que todos esperavam. Com o GP de Portugal à porta, o ânimo dos adeptos de F1 aumenta, e só não aumenta mais pois esta pandemia, que por um lado nos deu a oportunidade de receber novamente a F1, nos tirou também a possibilidade de ver o Grande Circo ao vivo. Mas o orgulho de ver o nosso país ser o centro das atenções torna esta semana especial, mais ainda depois dos muitos elogios feitos ao espetacular traçado de Portimão no ano passado.

Para esta semana o desafio é simples e em jeito de bolsa de apostas. Qual o piloto que se vai destacar em Portimão? Não pretendemos saber quem vai vencer, pois a lista de candidatos é, teoricamente, curta, mas sim queremos saber qual dos pilotos da grelha se vai destacar pela positiva este fim de semana, independentemente da posição que ocupar no final do dia de domingo?

Lando Norris foi o mais votado na sondagem, sendo que 21.3% dos leitores do AutoSport consideram que o jovem britânico será um dos grandes destaques do fim de semana. Charles Leclerc foi o segundo mais votado com 14% e Lewis Hamilton fechou o top 3 com 12.3%.

Seguiram-se Max Verstappen (10.8%), Carlos Sainz (7.9) , Sergio Pérez (6.1), Daniel Ricciardo (5%), Fernando Alonso (4.4), Sebastian Vettel (4.1%), Pierre Gasly (3.8), Nikita Mazepin (3.8%), Kimi Raikkonen (2.6%), George Russell (1.8%), Yuki Tsunoda (1.5%) , Valtteri Bottas (0.6%).

Norris vive um momento positivo e as recentes prestações ficaram na retina dos leitores. O piloto da McLaren venceu a votação com boa margem para Leclerc, num claro sinal que os leitores acreditam que a luta pelo top 5 será mais animada que a luta pela vitória. Em relação a esse tema parece que Hamilton é visto como o favorito, levando a melhor sobre Verstappen. Bottas foi o piloto menos votado, o que mostra bem o estado de graça que o piloto vive atualmente.