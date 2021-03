Sondagem da Semana: Quem irá vingar primeiro na sua nova equipa? – Resultados

A grelha de 2021 está recheada de novidades. São oito os pilotos que chegaram à competição ou que trocaram de equipa. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Mick Schumacher e Nikita Mazepin (Haas) farão a sua estreia no Grande Circo e terão de enfrentar pela primeira vez a competição ao mais alto nível. Carlos Sainz mudou-se da McLaren para a Ferrari, Daniel Ricciardo foi da Renault para a McLaren, Sebastian Vettel deixou a Ferrari para se juntar à Aston Martin, Sérgio Pérez ocupou o lugar de Alex Albon na Red Bull e Fernando Alonso voltou à F1 para a Renault.

A entrada numa nova estrutura implica muito desafios. Para os estreantes é preciso uma adaptação a um novo mundo e a uma nova exigência. Para Fernando Alonso é preciso regressar ao ritmo competitivo da F1, depois de duas épocas a competir noutras categorias. Os restantes têm de ser adaptar a uma nova estrutura, uma nova forma de trabalhar, novos automatismos, tudo isto numa época em que o tempo para testar foi drasticamente cortado e apenas terão um dia e meio para se adaptar e colocar o carro a seu gosto.

A pergunta para esta semana era simples. Dos oito pilotos, quem conseguirá integrar-se melhor na nova equipa ter sucesso mais rapidamente? Qual o piloto que irá justificar mais cedo a aposta feita nele?

Daniel Ricciardo foi o piloto mais votado com 26,2% dos votos, seguido de Sebastian Vettel (22,1%) e Fernando Alonso (19,5%). Sergio Pérez (17,6%), Carlos Sainz (9%), Mick Schumacher (3,4%), Yuki Tsunoda (1,9%) e Nikita Mazepin (0,4%) foram os homens que se seguiram.

Daniel Ricciardo parece ser o favorito a mostrar toda a sua capacidade mais rapidamente segundo os leitores do AutoSport. O australiano entra numa equipa que tem “tratado bem” os pilotos nos últimos dois ano, com uma plataforma que está a ficar cada vez mais competitiva. Ricciardo teve um período difícil de adaptação na Renault e demorou mais de meia época a mostrar o seu valor na equipa francesa, mas segundo esta votação, espera-se que o cenário seja diferente.

Vettel foi o segundo mais votado, ele que começa a nova aventura na Aston Martin. O seu tempo na Ferrari esgotou e o tetracampeão estava já mentalmente esgotado, pelo que a mudança foi o melhor que lhe podia ter acontecido. Vai para uma equipa onde será a estrela e o foco, algo que ele gosta e que lhe permite subir o nível. A pressão será incomparavelmente menor e talvez possamos voltar a ver o “velho” Vettel em pista.

Fernando Alonso ficou no top 3 e com naturalidade. O espanhol é um dos melhores pilotos da atualidade e apesar de duas épocas afastado da competição não se espera que demore muito a voltar ao nível que já mostrou, apesar da cirurgia ao maxilar que certamente irá afetar de certa forma o piloto da Alpine.

Pérez é também uma escolha popular, com muitos leitores a apostarem no mexicano que tem como missão provar que a escolha da Red Bull foi acertada, ajudando a equipa a lutar pelo título de construtores. Os estreantes não recolheram muitos votos, o que mostra que os leitores acreditam que a falta de experiência será um fator importante.

VOX POP

Scb

Os 3 rookies não terão vida fácil. Dos outros 5, Sainz tem um problema de entrar numa Ferrari da qual se espera muito muito pouco, a McLaren não deverá ter ainda um carro ganhador, nem tão pouco a Alpine. Sobram Pérez e Vettel. Pérez tem um carro melhor, mas também com o próprio já disse, muito diferente do que estava habituado, construído ao gosto de Max. Espero que Pérez seja mais do que apenas um piloto nº 2, mas o seu início não será certamente fácil. Por isso de todos, espero que de início Vettel seja o que consiga se adaptar melhor ao novo carro e tirar mais dividendos. No final da época, Pérez estará à frente dos restantes (talvez a lutar com Bottas pelo 3º lugar).



Cágado1

É uma questão do que se espera de cada um. Os rookies serão analisados como tal, com um julgamento aparte do vingar na equipa. Os outros serão vistos com termos de comparação diferentes. O Alonso será comparado com o Alonso de antigamente; o Vettel terá a dupla comparação com o seu passado e com Pérez; O Pérez será comparado com o Verstappen (ninguém está interessado em compará-lo com o Albon); O Sainz também deverá ser comparado diretamente com o Leclerc; o Ricciardo provavelmente será comparado com o seu antecessor Sainz. Por ser um piloto que já demonstrou que se adapta relativamente rápido e pelo termo de comparação ser acessível, acho que quem se vai afirmar primeiro é o Ricciardo.

Lewenhart

Vettel tem a responsabilidade de obter mais rapidamente os melhores resultados, dos pilotos referidos. É um tetracampeão com um carro que no ano passado demonstrou muito potencial e que foi para mim o 3o melhor do pelotão.

Quanto a Perez, espero estar enganado pois simpatizo com a “garra” e humildade do piloto mexicano, mas vai ter muita dificuldade na adaptação ao RedBull. Já o disse anteriormente e o carro parece-me ter sido criado e continua a ser desenvolvido com foco exclusivo no estilo de condução de Verstappen, á semelhança por exemplo do que a Honda fez com Marquez no MotoGP.

A Ferrari anuncia uma subida de forma para esta época, com um motor que promete mais potência e velocidade em reta, pelo que Sainz poderá também ser um piloto com resultados sólidos ao longo da época, mas entre Vettel e Sainz parece me que o alemão terá um inicio de época mais forte.

Alonso penso que terá um regresso ao estilo de Schumacher na Mercedes e estará nesta época mais dedicado em desenvolver outros aspectos que envolvem criar uma estrutura ganhadora para 2022, do que nos resultados a curto prazo.

Ricciardo vai ter uma luta renhida com Norris e vai ser interessante acompanhar a Mclaren esta temporada, tanto em pista como nos bastidores.