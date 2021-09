Sondagem da Semana: Quem é o elemento mais preponderante da McLaren? | AutoSport

A McLaren tem dados passos claros, rumo ao topo da F1, um lugar que já foi seu em tempos, mas que perdeu, por diversos motivos. Hoje em dia a equipa britânica luta com a Ferrari para reeditar o terceiro lugar conquistado no ano passado. Podemos dizer que a equipa já completou a sua travessia do deserto e que neste momento tem condições para se aproximar, passo a passo, das grandes equipas.

A sondagem desta semana pretende analisar dois aspetos: O primeiro, quem é o grande responsável por termos a McLaren de novo a ser presença regular no pódio? Depois da reestruturação feita em 2018, a equipa foi sempre dando passos em frente, com um crescimento sustentado. Por isso queremos saber qual o elemento mais preponderante nesta altura.

O segundo ponto refere-se à capacidade da McLaren para o futuro a curto prazo. É certo que se trata de futurologia, mas queremos saber se os leitores acreditam que a McLaren terá argumentos para se bater com as principais equipas a curto prazo (nos próximos dois anos). Não esquecemos que há uma mudança regulamentar que pode alterar por completo o panorama atual, mas olhando para o que a McLaren tem produzido, para a sua evolução e supondo que a nova era não traz mudanças drásticas, acredita que a McLaren tem capacidade para lutar pelo título nos próximos dois anos? A caixa de comentários serve para complementar a sua opinião.

