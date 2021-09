SONDAGEM DA SEMANA: QUEM É O ELEMENTO MAIS PREPONDERANTE DA MCLAREN? – Resultados | AutoSport

A McLaren tem dados passos claros, rumo ao topo da F1, um lugar que já foi seu em tempos, mas que perdeu, por diversos motivos. Hoje em dia a equipa britânica luta com a Ferrari para reeditar o terceiro lugar conquistado no ano passado. Podemos dizer que a equipa já completou a sua travessia do deserto e que neste momento tem condições para se aproximar, passo a passo, das grandes equipas.

A sondagem desta semana pretende analisar dois aspetos: O primeiro, quem é o grande responsável por termos a McLaren de novo a ser presença regular no pódio? Depois da reestruturação feita em 2018, a equipa foi sempre dando passos em frente, com um crescimento sustentado. Por isso queremos saber qual o elemento mais preponderante nesta altura.

O segundo ponto refere-se à capacidade da McLaren para o futuro a curto prazo. É certo que se trata de futurologia, mas queremos saber se os leitores acreditam que a McLaren terá argumentos para se bater com as principais equipas a curto prazo (nos próximos dois anos). Não esquecemos que há uma mudança regulamentar que pode alterar por completo o panorama atual, mas olhando para o que a McLaren tem produzido, para a sua evolução e supondo que a nova era não traz mudanças drásticas, acredita que a McLaren tem capacidade para lutar pelo título nos próximos dois anos?

Na votação sobre o grande responsável por este regresso da McLaren, Zak Brown foi o mais votado (49.3%) seguido de Andreas Seidl (39.7%). Os pilotos receberam 5.7% dos votos, James Key 2.9% e 2.2% a votarem na opção “outro”. Brown foi o arquiteto da reestruturação da equipa, tendo contratado Key e Seidl mantendo o que estava bem e mudando o que estava mal. A postura de Brown é positiva para a equipa e para o desporto, com uma mente mais aberta, incentivando os pilotos a experimentarem competições diferentes, numa visão mais abrangente do desporto. Demorou um pouco a perceber a real situação da equipa, mas esse era um problema transversal a toda a estrutura, algo que mudou com o banho de realidade em 2018, quando a McLaren ficou sem a desculpa do motor para justificar os insucessos. Brown fez um excelente trabalho e talvez as gerações futuras vejam Brown um pouco como vemos atualmente Ron Dennis… os dois responsáveis pelo regresso da McLaren ao topo.

Seidl tem feito um excelente trabalho, à imagem do que fez na Porsche e terá sido a aposta mais arrojada e mais acertada de Brown. Tinha experiência de F1, de endurance e agora aplica todo esse conhecimento na McLaren. É ele o maestro da orquestra que toca de forma cada vez mais afinada. James Key, como é uma peça menos visível desta engrenagem, mas o seu trabalho tem sido fundamental para permitir a aproximação da equipa ao topo, aumentando o nível de sofisticação da aerodinâmica da equipa. Apesar de ainda não ter as infraestruturas que certamente queria, Key vive neste momento o seu momento de afirmação, pois a nova regulamentação é uma oportunidade tremenda para os diretores técnicos mostrarem a sua valia. Se até agora Key tem aprimorado o bom trabalho que foi feito em 2019, em 2022 terá um carro da sua inteira responsabilidade. Se a McLaren for competitiva, será o culminar do projeto de Brown, e as suas duas grandes apostas serão completamente justificadas. Por fim os pilotos recebem uma votação residual.

Quanto à questão referente à capacidade da McLaren se bater com as equipas de topo no futuro a curto prazo, a grande maioria (71.2%) acreditam que sim, a equipa de Woking poderá fazer frente a Red Bull e Mercedes num futuro a curto prazo o que mostra bem a forma positiva como os leitores vêm esta evolução constante.

VOX POP

RedDevil



A McLaren vale pelo todo, mas podemos sempre ver quem foi a “cola” que juntou tudo…

Foi Zak… chegou à McLaren em 2016, pegou na equipa em 2018 e foi buscar o Key, e em 2019 foi buscar o Seidl… os pilotos também chegaram depois disso…

Frenando_Afondo™



A escolha mais que óbvia é Zak Brown. Revolucionou a equipa com novas contratações, limpou o “balneário” das teias de aranha, mofo e negatividades do passado e da filosofia da centralidade em figuras ultrapassadas e egocêntricas. Criando um novo ambiente muito mais positivo e sem objetivos irrealistas. A contratação de Seidl foi na mouche.

Até agora tem dado resultados, a Mclaren tem dado passos pequenos mais sólidos, em vez de querer lutar por pódios e vitórias sem uma base sólida, apenas para alimentar egos.

Daniel Sousa

Que escolha difícil. Todos são tão bons e tão importantes. Bem, Zak Brown. Porque ele é o pensador e o executante máximo. Está a fazer um trabalho brilhante, e a primeira coisa boa que fez, foi rodear-se de gente igualmente muito boa.

sr-dr-hhister

Acho que o ambiente que Zak proporcionou foi essencial. Esta McLaren é uma equipa muito mais leve e solta e laranja e quente do que alguma vez foi com Dennis.