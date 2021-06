Sondagem da Semana: Que pistas deveriam ser alteradas para melhorar o espetáculo? | AutoSport

O circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, vai ter o seu traçado alterado para melhorar o espetáculo. Apesar da espetacularidade da arquitetura que rodeia a pista, as corridas são tendencialmente monótonas e com pouca história. Para contrariar isso, os responsáveis do traçado vão proceder a alterações de forma a tornar a pista mais fluída e mais rápida.

Também as obras de Albert Park foram recentemente terminadas, com os responsáveis a redesenhar algumas curvas de forma a melhorar o espetáculo e Barcelona também alterou o perfil da curva 10 de forma a tentar melhorar as corridas. Assistimos portanto a uma tendência, com várias pistas a alterarem os seus traçados em prol de melhores corridas.

Para esta semana queremos saber quais as pistas que necessitam de mudanças para proporcionarem um melhor espetáculo. Colocaremos a votação as pistas do calendário de 2021, tirando Albert Park, Zandvoort, Jeddah e Yas Marina por já terem feito obras ou estarem em vias de o fazer. Barcelona, apesar de ter sido modificada já recebeu uma corrida pelo que já se pode avaliar se o traçado deve ou não ser alterado novamente.

