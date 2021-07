Sondagem da Semana: Que piloto jovem seria capaz de enfrentar Max Verstappen? | AutoSport

Max Verstappen é um dos favoritos ao título em 2021 e está a ter com Lewis Hamilton uma luta intensa e muito interessante de seguir. No entanto, assistimos também a um confronto de gerações em que um jovem de 23 anos enfrenta um piloto experiente com 36 anos.

O desafio que propomos é olhar para os jovens pilotos da atualidade e escolher aquele que seria capaz de enfrentar Verstappen num duelo pelo título. Qual o piloto que conseguiria bater-se com Verstappen e dar-nos uma luta intensa, como vemos agora entre o neerlandês e Hamilton? Que piloto tem capacidade para igualar ou até se superiorizar ao piloto da Red Bull, se colocado numa máquina de igual valia? Para esta votação vamos escolher apenas os pilotos com menos de 25 anos (inclusive), retirando os estreantes deste ano, por não terem ainda a experiência necessária para um confronto deste género. A caixa de comentários deve ser usada para complementar a sua opinião.

