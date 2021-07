SONDAGEM DA SEMANA: QUE PILOTO JOVEM SERIA CAPAZ DE ENFRENTAR MAX VERSTAPPEN? – Resultados | AutoSport

Max Verstappen é um dos favoritos ao título em 2021 e está a ter com Lewis Hamilton uma luta intensa e muito interessante de seguir. No entanto, assistimos também a um confronto de gerações em que um jovem de 23 anos enfrenta um piloto experiente com 36 anos.

O desafio que propomos é olhar para os jovens pilotos da atualidade e escolher aquele que seria capaz de enfrentar Verstappen num duelo pelo título. Qual o piloto que conseguiria bater-se com Verstappen e dar-nos uma luta intensa, como vemos agora entre o neerlandês e Hamilton? Que piloto tem capacidade para igualar ou até se superiorizar ao piloto da Red Bull, se colocado numa máquina de igual valia? Para esta votação vamos escolher apenas os pilotos com menos de 25 anos (inclusive), retirando os estreantes deste ano, por não terem ainda a experiência necessária para um confronto deste género.

Da lista resultante dos critérios utilizados, três nomes se destacaram. Charles Leclerc foi o mais votado com 37.6%, seguido de Lando Norris (30.7%) e George Russell (23.9%). 3.3% consideram que nenhum dos pilotos referidos seria capaz de enfrentar Verstappen, 1.8% votou em Pierre Gasly, 1.7% em Esteban Ocon e 1% em Lance Stroll.

Fica claro que Leclerc é o homem escolhido para esta hipotética luta. Ele e Verstappen já têm historial, com alguns confrontos mais acesos nos tempos dos karts, que já pudemos ver na F1 em algumas corridas. Leclerc é a grande esperança da Ferrari e é um talento que certamente irá brilhar a curto prazo, mas ainda comete alguns erros que não o beneficiam, algo que Verstappen também fazia no passado mas que agora já não faz, com uma maturidade que lhe permite enfrentar Lewis Hamilton. Lando Norris é o mais jovem desta lista, mas foi o segundo mais votado, o que não surpreende olhando para as prestações deste ano. É terceiro classificado do campeonato de forma justa e além da velocidade em qualificação, tem mostrado uma maturidade impressionante na gestão das suas corridas e está a tornar-se num piloto completo. Também já começa a ser um pouco mais agressivo em pista, mas talvez seja este capítulo que precisa de trabalhar. George Russell foi o terceiro mais votado, provavelmente graças às excelentes prestações que temos visto na qualificação assim como a prestação no Bahrein onde mostrou todos os atributos para estar numa equipa de topo e lutar por vitórias. No entanto, os maus arranques e alguns erros em corrida poderão ter suscitado algumas dúvidas e, por conseguinte, uma votação menor em relação aos dois primeiros. Quanto a Gasly, mesmo tendo sido considerado o quarto melhor piloto do mundo pelo autosport.com, não convence (a primeira passagem pela Red Bull ainda pesa) e teve uma votação marginal, tal como Ocon que em tempos foi visto como um dos talentos mais promissores da F1. Stroll, com 1%, também não convence.

Vox Pop

Pity



Difícil essa questão. Desta lista, vejo três: Leclerc, Norris e Russell. Em Leclerc, noto ainda uma certa falta de calma, mas já bateu roda com o holandês. Russell, promete muito, mas ainda lhe falta confirmar o aperitivo que nos deu em Sakir. Norris tem evoluído de forma consistente, pelo que o meu voto vai para ele.

no-team



Dos nomes á disposição, duas certezas. A primeira Charles Leclerc. Este é obviamente capaz de rivalizar com o Max, mostrou-o inclusivamente quando teve carro para isso em 2019, sendo que o monegasco evoluiu imenso desde esse tempo.

A outra certeza é Stroll. Este nunca será capaz de lutar com o Max, a não ser que tenha um carro 1s a 2s mais rápido por volta não vai dar. É muito inferior em todos os aspectos.

Depois existem pilotos que estão a demonstrar imensa qualidade, mas necessitam de continuar a crescer, é o caso do Norris e até do próprio Russell. A estes grandes talentos, falta-lhes a pressão de pilotar realmente numa equipa que lute por vitórias e que lhes obrigue a performance máxima sempre. Isso virá com o tempo de forma natural.

Uma palavra para o Gasly, já se sabe o que lhe aconteceu quando encontrou o Max na RB, mas num carro à sua medida, parece-me alguém capaz de surpreender muito boa gente, um pouco à imagem do Sainz ou até do Button, puxando um pouco a cassete atrás.

Diferentes pilotos com diferentes personalidades e experiências, nem sempre chegam ao topo ao mesmo tempo, mas há sempre aqueles que são como o algodão, desta nova fornada, esses pilotos são Max e Leclerc.

Daniel Sousa

Leclerc, Norris e Russel estarão muito próximos. Votei no Russel, só porque consegue brilhar num Williams.

Scb



Pelo que já apresentaram e pela evolução demonstrada, Leclerc e Norris com carro similar seriam capazes de dar luta a Max (ou Ham). Russell promete imenso mas precisa de uma oportunidade para confirmar esse potencial. Ocon, Gasly e até Stroll são bons pilotos e, pese embora a evolução que têm demonstrado e terem neste momento carros menos competitivos, parece-me que estarão um degrau abaixo daqueles que podem um dia lutar pelo título (excluindo situações de um construtor muito acima dos outros).