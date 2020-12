Sondagem da Semana: Que outro piloto da era híbrida poderia ter tanto sucesso quanto Lewis Hamilton?- Resultado

A excelente prestação de George Russell no GP de Sakhir trouxe para a mesa um tema que surge de forma cíclica… o que é mais importante, o piloto ou a máquina? Lewis Hamilton conquistou seis títulos na era híbrida, muito graças à qualidade dos carros da Mercedes. O exercício que propomos é o de tentar perceber que outro piloto, na opinião do leitor, poderia ter tido tanto sucesso quanto Hamilton.

Na lista a votação foram colocados todos os pilotos campeões ou que têm vitórias no seu currículo e que correram de 2014 a 2020 ( ou seja, que tenham vencido independentemente da era em que o fizeram), excluindo Nico Rosberg e Valtteri Bottas que pilotaram carros da Mercedes neste período.

A votação foi renhida com mais de 700 votos, mas no final o piloto mais votado foi… Max Verstappen. O homem da Red Bull recebeu 22.9 % dos votos, seguido de Fernando Alonso com 19% e Sebastian Vettel com 16.5%.

Seguiram-se Daniel Ricciardo (12.1), Charles Leclerc (10.3), Kimi Raikkonen (4.8), Sérgio Pérez (2), Jenson Button (1.5 ), Robert Kubica ( 1.1), Pierre Gasly ( 1) e Pastor Maldonado (0.4). 7.2% referiram que nenhum piloto conseguiria fazer o que Hamilton fez e 1.3% escolheriam outro piloto.

Apesar de Max Verstappen ter chegado em 2014, na altura em que esta era começou e de ter cometido muitos erros expectáveis para um jovem piloto, a maioria dos leitores considera que o jovem holandês conseguiria igualar os feitos de Hamilton. Max goza de grande popularidade pelo seu enorme talento, algo que ficou claro desde o primeiro momento em que pegou num F1 e tem mostrado nos últimos três anos que tem já capacidade para lutar pelo título. Mas não devemos esquecer que Verstappen também cometeu vários erros na fase inicial da sua carreira e que talvez não tivesse margem de manobra para o fazer com Nico Rosberg ou até Valtteri Bottas ao seu lado, se quisessse igualar os seis títulos de Hamilton.

Fernando Alonso foi a segunda escolha sem surpresa. O espanhol é considerado por muitos um dos melhores do mundo e na era híbrida fez pequenos milagres com a Ferrari e a McLaren que não tiveram mais visibilidade pela pouca competitividade dos carros. Seria Alonso capaz de igualar Hamilton nas mesmas condições. Uma pergunta que ficará sempre por responder.

Sebastian Vettel ficou no top 3 e provavelmente não estão esquecidas as épocas de domínio absoluto na Red Bull. A era híbrida não tem sido boa para o alemão que não encontrou o sucesso do tempo dos V8, mas há muitos a acreditar que numa estrutura de topo, Vettel poderia ser intocável como é agora Hamilton. Daniel Ricciardo e Charles Leclerc merecem menção honrosa e se no caso do australiano é justo dizer que tem o seu talento tem sido vítima de carros pouco competitivos, é também verdade que Ricciardo nunca esteve numa luta verdadeiramente acesa e que a sua carreira tem sido feita de altos e baixos. Já no caso de Leclerc o mesmo argumento usado no caso de Vesrtappen pode ser aplicado.

Mas fica claro que Verstappen goza de maior popularidade dos leitores do AutoSport e o seu talento é mais que suficiente para dominar uma era da F1.

Vox Pop:

jo22101626

Na minha opinião e devido aos corredores em questão, Alonso é a única resposta possível. Na minha opinião seria o único a ter até mais sucesso que o inglês pois acho que não perderia um campeonato para Rosberg, e da lista é o único que me dá certezas de vencer 2017 e 2018, que para mim foram os campeonatos mais difíceis para Hamilton. Vettel andaria muito perto do espanhol. Verstappen e Leclerc ainda não estiveram sob a pressão da luta por um campeonato, por isso é ainda uma incógnita se conseguiriam ter o sucesso de Hamilton.

Kampux

A minha aposta vai para Ricciardo, mas podia ser noutro piloto, pois o que Russell fez no último fim de semana mostra que qualquer piloto do top 5 onde está incluído Hamilton podia fazer o que este fez ao volante desta Mercedes na era híbrida.

no-team

Uma coisa é bater Rosberg e Bottas, outra é vencer os campeonatos de 2017 e 2018 contra uma Ferrari bastante competitiva, quem sabe já na altura com os tais cavalinhos a mais? Aí a lista fica mais curta. Alonso e Ricciardo certamente! Max e Leclerc muito provavelmente, mas aqui estamos a falar de pilotos ainda em fase de crescimento, uma coisa é o Leclerc rookie, outra é o Leclerc actual. O Kubica de 2010, não o que tivemos após o seu grave acidente também conquistava o que o Hamilton conquistou. Não coloco as mãos no fogo no Button, Vettel e Pérez. Com a certeza absoluta que não chegavam lá o Gasly, Maldonado e Kimi. O Sainz está actualmente com 26 anos, foi mais ou menos com esta idade que o Hamilton chegou á Mercedes, também acredito que este Carlos Sainz conseguiria andar lá perto, juntava-o á lista.

JP INAU

Votei Kubica. Porquê?

Vettel talvez não tenha percebido, mas perdeu a sua carreira na F1 para Ricciardo ainda na Red Bull. Ricciardo é um excelente piloto, mas um ou dois momentos de génio e uma grande habilidade para ultrapassar, mas apenas era melhor que Vettel, naquilo que o alemão foi verdadeiramente superior ao outro australiano, e que é a capacidade de estar bem disposto e sorrir, a capacidade de depois de um mau GP, ir a casa, deixar lá a bagagem, e trazer tudo novo para o seguinte, da escova de dentes, ao capacete, passando pelas cuecas e o pijama, se for daqueles que gosta de dormir vestido. Vettel teve uma era fantástica na esfera da RB, e termina em desgraça contra um Rookie, entra na Ferrari em Alta por troca de um Alonso em baixa, e o que aconteceu, foi que Alonso parece ter deixado o virus da má disposição e da desconcentração colada á baquet do Ferrari que viria a ser do seu grande rival dos últimos 5 anos. È incrível como Vettel se tornou um piloto amargurado por troca com Alonso que passou a fazer-me rir, logo eu que não topava o espanhol. Vettel é mais um piloto que sai queimado da Ferrari, e sinceramente não o vejo sair da aventura Aston Martin como Alonso saiu da Mclaren Honda, apenas porque ele já entrou na Ferrari a arder e saiu carvão (perdendo claramente para outro jovem) e vai sair da Aston Martin reduzido a cinzas a fazer lembrar com saudade um churrasco mexicano. No entanto, bem acarinhado por Wolfe e Lauda na Mercedes, talvez pudesse fazer o que fez Hamilton sem ter que ser forçado pelo departamento de motores da Mercedes a perder um título para Rosberg (a Mercedes queria um campeão alemão a qualquer preço) e ser hoje 9 ou 10 vezes campeão, ou então o tal Wolfe e o Lauda foram capazes de ver que de facto Vettel era mais difícil de colocar nos eixos (mais fraquito) do que o Lewis, que como todos sabemos teve as suas últimas épocas na Mclaren pautadas por imensos erros e problemas privados.

Kubica, um caso á parte de vontade férrea de vencer o carro que está á sua frente, uma capacidade de trabalho impressionante, um pragmatismo á prova de bala, com uma postura sempre digna, correta em pista, e mordaz fora dela quando é oportuno. Um piloto como poucos na história da F1, uma mistura de Senna, Lauda e Mansell, um piloto que como todos tinha um defeito, uma amante que lhe destruiu a vida e que dá pelo nome de Ralis. Sem essa Amante, garanto que a história da F1 seria completamente diferente. Na verdade, ponho Robert Kubica ao lado de Sir Stirling Moss, um enorme campeão sem título, que não estava em sentar-se num carro de ralis, tal como Sir Moss fazia uma perninha num pequeno Sprite nos 1000km de Sebring ou num potente SLR na Targa Florio, ou já agora Jim Clark que sendo campeão do mundo, era capaz de pegar num Cortina Lotus para fazer uma prova de turismos, ou um Monte Carlo, e acaba por morrer numa corrida de F2 em Hockenheim, apenas pelo prazer de correr.

Contra si, Kubica mudou o curso da história da F1, não só da era hibrida. Culpá-lo por participar naquele rali? De maneira nenhuma, eu faria o mesmo se estivesse no lugar dele e me deixassem. Kubica, é sem dúvida o maior do século XXI, mesmo sem a confirmação por parte das estatísticas (tão queridas do Sr. J. C. Costa da 11), que hoje poderiam ser bem diferentes.

Scuderia Fast Turtle

Acho graça a malta que vem aqui defender que o Bottas é grande máquina pois nas fórmulas de promoção isto e aquilo..

Falando no denominado desporto rei. Quantos e quantos putos com menos de 18 20 anos não são grandes jogadores nas camadas jovens e chegam a seniores e chapéu…. Até os da geração de ouro de inicio de 90 quantos viraram bons jogadores?? Talvez meia dúzia.

Eu próprio quando via o Bottas na Williams e no início da era híbrida achava que ele era um campeão em potência, na mudança para a Mercedes já tinha dúvidas que ele fez questão de esclarecer… Grande parte dos pilotos atuais estão superiores ao Bottas, em relação ao Hamilton já tenho sérias dúvidas.

Mas um Vettel, Leclerc, Verstappen, Ricciardo, Ocon, Norris, Pérez e claro Russel fariam igual ou melhor.

O Hamilton tem é por trás uns media fortíssimos que o endeusam.

Sempre que se fala do título perdido para o Rosberg vêm sempre com a lengalenga da Malásia… Quantos GP’s faltavam para o fim do campeonato? Não eram 2 ou 3, mas é Rosberg passou a reta final só a gerir a vantagem sem se preocupar muito. Estivesse ele atrás e na reta final teria ganho mais GP’s. Do Shumacher só falavam que ganhava no melhor carro. E isto e aquilo. Hamilton, Senna e até Fangio e mais uns quantos foi a mesma coisa. Hamilton é bom sim. Mas há mais como ele, tal como Shumacher havia la outros bons sem carro.