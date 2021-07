Sondagem da Semana: Que futuro para as unidades motrizes? | AutoSport

Os líderes das marcas construtoras de unidades motrizes da F1 reuniram-se na Áustria para discutir o que será a base das unidades para 2025 e anos seguintes. Foram também convidados os CEO’s da Audi e Porsche, numa tentativa de persuadir pelo menos uma das empresas do grupo VAG, como fornecedor para substituir a Honda, que abandona o desporto no final deste ano, pese o facto da Red Bull ficar com a propriedade intelectual do motor Honda e começar o processo “in-house” de produção.

A ideia da F1 é alterar as unidades 1.6L V6 híbridas para depois de 2025, mas as novas unidades não deverão ser muito diferentes destas, tendo apenas como grandes questões o custo e a complexidade, e o crescimento da componente elétrica da unidade.

No AutoSport queremos saber a opinião dos nossos leitores acerca deste assunto e do que os fãs da F1 gostariam de ver no futuro da modalidade.

Imagine o leitor que pega numa folha em branco, sem compromissos e tem a oportunidade de desenhar a unidade motriz que pensa ser a ideal para os próximos anos da F1.

Que ênfase daria à sua escolha?

