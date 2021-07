SONDAGEM DA SEMANA: QUE FUTURO PARA AS UNIDADES MOTRIZES? – RESULTADOS | AutoSport

Esta semana quisemos saber, junto dos nossos leitores, se tivessem uma folha em branco, sem compromissos e com a oportunidade de desenhar a unidade motriz que pensariam ser a ideal para os próximos anos da F1, que ênfase escolheriam? Isto depois da reunião entre os líderes das companhias que fornecem unidades motrizes para a competição, para tentarem encontrar um entendimento sobre o futuro das mesmas depois de 2025.

A grande maioria dos leitores que votaram na sondagem estão de acordo com aquilo que parece ser o caminho da disciplina: um maior ênfase da componente elétrica nas unidades motrizes híbridas. 24.9% das 334 respostas obtidas na sondagem desta semana apontam esse caminho.

Interessante é ver que, ao contrário do que pensamos quando lançamos a questão desta semana, a maioria dos nossos leitores não preferia ver de novo os motores de combustão nos monolugares, no entanto ocupa uma grande fatia das nossas respostas e essa opinião (como todas as que recebemos) não pode ser descartada. Realmente, existe uma grande franja de adeptos da Fórmula 1 que gostaria de ver os motores de combustão de regresso. Quem ainda não se arrepia com o barulho do V10 do McLaren MP4/5B a subir Goodwood como acontece neste fim de semana? 23.7% dos votos foram para esta opção na nossa sondagem.

As opções “Híbrido com mais ênfase na combustão” e “Hidrogénio”, somaram o mesmo percentil de votos: 20.4%. Votaram ainda 2.7% na opção de uma unidade motriz totalmente elétrica e 8.1% das respostas foram na opção para manter os motores como estão neste momento.

Vox Pop

Cágado1

“Os motores da F1 devem reflectir a tendência básica do mercado, ligeiramente à frente, para serem uma fonte de inovação. A actual tecnologia é muito interessante, som rendimentos fantásticos, mas infelizmente muito cara e talvez por isso não massificável. Gostaria de ver o hidrogénio, mas não estou suficientemente por dentro da sua possibilidade de produção/distribuição em larga escala para ter a certeza que é a solução melhor para o futuro.”

rogermartins0009gmail-com

“Penso que os motores devem continuar híbridos com motores elétricos mais potentes e talvez tração integral, como penso que acontecia em Le mans com os motores elétricos nas rodas da frente, ao mesmo tempo usar combustíveis sintéticos para a parte de combustão e testar a viabilidade do mesmo, talvez se o motor subisse de cilindrada para um 2.0l ou mesmo 1.8l fosse benéfico”.

Charutus GT

“Motores Híbridos com predominância a combustão e com utilização de combustíveis 100% sintéticos; não existe esta opção, porquê? tenho a sensação que teria muita aceitação por parte dos leitores do AS.”

F1 Forever

“Que raio de sondagem, nem tem a situação que a F1 vai realmente avançar. Combustíveis sintéticos e neutros em carbono + KERS. Esse é o meu voto e não existe nessa lista.”

Patucho10

“A F1 devia seguir com motores a Hidrogénio, isso era benéfico para os carros de estrada, pensar uma tecnologia a frente do elétrico, acredito que as marcas gostavam da ideia de desenvolver motores a Hidrogénio,.”