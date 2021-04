Sondagem da Semana: Qual o piloto mais subvalorizado da F1? – Resultados

Não é fácil ter sucesso na F1 e mostrar o seu valor. Uma série de fatores pode influenciar a performance do piloto, que nem sempre mostra o que pode fazer. No mundo da competição, nem sempre os mais talentosos se destacam e não são raros os casos de atletas que tinham tudo para serem referências e que por algum motivo não conseguiram ser. Esta semana, queremos saber que piloto da atual grelha de F1 é o mais subvalorizado. Aquele que é olhado de lado injustamente, ou aquele que, passo a passo, vai mostrando que é mais do que se pensava. Como não é fácil colocar um critério lógico e justo, colocamos a lista de 20 pilotos que competem este ano na F1, sabendo que alguns nomes não fazem sentido nesta lista. Mas assim a escolha do leitor não ficou limitada.

O critério largo, que foi pensado para não se impor um critério demasiado restrito, fez com que os leitores do AutoSport votassem em todos os pilotos da grelha, incluindo pilotos como Lewis Hamilton e Max Verstappen que pela lógica não deveriam ser olhados como pilotos subvalorizados. No entanto conseguimos retirar da votação algumas conclusões interessantes.

George Russell foi o piloto mais votado com 11.3% dos votos, seguido de Lance Stroll (10.5%) e Pierre Gasly (10%). Seguiram-se Sergio Pérez (8.7%), Carlos Sainz (8.1%), Valtteri Bottas (6.9%), Daniel Ricciardo (5.8%), Sebastian Vettel (5.4%), Lewis Hamilton (5.1%) e Lando Norris (5%), apenas para referir o top 10.

Russell é claramente visto como um dos pilotos mais talentosos da nova geração e a sua ida para a Mercedes parece ser apenas uma questão de tempo. O que tem feito na Williams e o que mostrou no Bahrein quando substituiu Hamilton são a prova clara que o talento do britânico é enorme e surpreende um pouco ser o piloto mais votado. Stroll surge na segunda posição e neste caso nota-se uma clara mudança. Não há muito tempo, os leitores do AutoSport criticavam sobremaneira o canadiano, mas os bons resultados do ano passado e o arranque desta época parecem estar a atenuar muito o tom das críticas e,mais ainda, estão a afastar a ideia de que Stroll não tem qualidade. Em terceiro surge Gasly que no ano passado teve uma época tremenda, claramente um dos melhores e uma resposta fantástica à despromoção da Red Bull, agora com a Alpine à espreita. Sainz merece também destaque pois muitos viram a ida do espanhol para a Ferrari como um passo ao lado, mas com esta votação fica claro que há mais gente a pensar que Sainz pode surpreender. Bottas e Vettel são também dois nomes sob escrutínio, o finlandês pela incapacidade de se juntar a Hamilton na luta pelo título e o alemão pelos sucessivos erros, mas nesta votação parece ainda haver alguns leitores que olham para o talento de ambos com o devido crédito. Lando Norris é um jovem que aos poucos vai conquistando fãs dentro e fora de pista também foi um dos mais votados.

VOX POP

Homem_do_Leme

O Stroll juntamente com o Latifi e o Mazepin são os mais subvalorizados, mas para mim quem leva a “coroa” é o Stroll, pois apesar de não ser fã do canadiano (longe disso) já provou que é um bom piloto mas nunca se vai livrar do epíteto de “menino do papá rico”.

Quanto ao Latifi tem uma tarefa muito espinhosa que é ter o Russell como companheiro de equipa (para mim um dos mais talentosos do pelotão) e o Mazepin ainda tem tudo para provar que efetivamente merece ter lugar na atual F1.

necax007

Na minha opinião é o Carlos Sainz. É um piloto que se bateu de igual para igual com o Verstappen quando ambos entraram na F1. Bateu o Kvyat de longe e fez um trabalho fantástico na McLaren. Sou aliás da opinião que a McLaren não ganhou com a sua troca pelo Ricciardo (eu sei que pertenço à minoria, mas é a minha honesta opinião).

É verdade que a temporada na Renault não foi boa. Mas uma época menos boa pode muito bem ser explicada por um carro mau, por azar ou por falta de adaptação.

Tenho muita curiosidade em saber como irá correr esta época. Se a Ferrari deixar, penso que andará perto do Leclerc. Talvez até levar a melhor sobre o monegasco em ritmo de corrida. Aliás, penso que a Ferrari não lhe irá cortar as asas, pois precisa dos dois pilotos na frente pela luta pelo terceiro lugar no campeonato.

jo22101626

Para mim a resposta só pode ser uma, Carlos Sainz e contra mim falo. Até ir para a McLaren não dava um chavo por ele, mas a partir daí ele surpreendeu-me sendo que hoje é um dos pilotos que mais aprecio pela sua aparente ética e dedicação ao desporto.

no-team

Hesitei entre o Sainz e Ocon, mas o primeiro acaba de reforçar a Ferrari, por essa razão, talvez subvalorizado não se aplique neste momento. Escolho o Ocon, porque o seu crescimento foi cortado abruptamente e injustamente, logo após a sua melhor temporada na F1. Desde então, conseguiu reentrar na modalidade, mas perante um cenário complicado, e verdade seja dita, continua ainda complicado para o piloto francês. O Ocon teve dois companheiros de equipa na F1, Sérgio Pérez e Daniel Ricciardo. Vou excluir o Werhlein e também o Alonso, porque não existem dados suficientes para uma análise mais detalhada destas parcerias. Pérez foi então, o seu primeiro colega de equipa. Já experiente, completamente adaptado à sua equipa, preparadíssimo para uma luta interna dura, uma vez que, travou duelos intensos com o Button e Hulkenberg nas temporadas anteriores, ambos pilotos de muita qualidade, um deles inclusivamente campeão mundial. Na sua época de estreia, o Ocon foi batido pelo seu colega de equipa, mas apenas 12 pontos separaram ambos os pilotos. Uma desistência apenas para ambos, o melhor resultado obtido pelo Pérez foi um quarto lugar, o Ocon por duas vezes foi quinto classificado. Se em corrida, foram a sombra um do outro, foi na qualificação que Pérez se destacou, ao bater com clareza o seu companheiro de equipa, tendência que se alterou na época seguinte. No segundo ano, o Ocon dominou Pérez. Qualificou-se 16 vezes na frente de Checo, foi também superior em 9 corridas, contra apenas 6 do agora piloto da Red Bull. É verdade que o Pérez terminou o campeonato com mais pontos, mas é aqui que os números podem enganar, é que o Ocon não terminou 6 corridas, enquanto o Pérez apenas teve duas desistências. Após ter demonstrado uma clara evolução como piloto, dominando um dos melhores pilotos do grid, foi forçado a retirar-se da F1, para o seu lugar entrou Lance Stroll. Depois de um 2019 parado, regressou em 2020 para uma nova equipa, montada à volta do Ricciardo. Ficou claro que o Ocon foi dominado, assim como ficou também bem claro que teve uma segunda metade de temporada bem mais positiva, sublinhada com o melhor resultado individual obtido até hoje, um justíssimo pódio no GP de Sakhir . Este ano a tarefa continua a não ser fácil, basta dizer que Fernando Alonso é o seu colega de equipa. Dizer também que, o Ocon foi vencedor da GP3 e da F3 antes de ascender à F1, nesta última categoria travou um duelo intenso com Max Verstappen. A existir um piloto subvalorizado, mas também com um percurso verdadeiramente complicado, esse piloto chama-se Esteban Ocon.