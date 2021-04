Sondagem da Semana: Qual o piloto do meio da tabela que vai fazer a diferença?

Temos assistido a uma luta muito interessante pelo top 3, com McLaren e Ferrari a assumirem o destaque, com Alpha Tauri a mostrar potencial para ser candidata a um lugar regular no top5. Alpine e Aston Martin aparentam ter mais problemas e menos condições para se tornarem em candidatos a um lugar no top 5 nas corridas.

Claro que um dos fatores que pesará nesta luta será o talento dos pilotos. Em termos de valia das máquinas, apesar das caraterísticas diferentes, vemos que no geral os McLaren e os Ferrari têm performances semelhantes e a Alpha Tauri apresenta uma base muito boa, que ainda não foi completamente explorada em corrida. Assim, com o trabalho dos engenheiros a merecer nota positiva para já, estará nas mãos dos pilotos fazer a diferença. Charles Leclerc é considerado um dos grandes talentos da F1 atual, formando com Carlos Sainz uma dupla muito forte, sendo que o espanhol, mesmo com algumas dificuldades, tem se adaptado bem à Ferrari. Do lado da McLaren, Daniel Ricciardo está nesta fase muito mais discreto do que seria de esperar, mas para compensar, Lando Norris tem apresentado um nível muito interessante, dado mostras de uma velocidade e maturidade nunca antes vistas até agora. Na Alpha Tauri, Yuki Tsunoda é um talento ainda em crescimento, tendo já mostrado muito potencial, mas Pierre Gasly teve um 2020 fortíssimo e provou que tem qualidade para ser dos melhores. Destas três equipas, qual o piloto que se destacará em 2021? E no caso da Alpine e da Aston Martin, qual dos pilotos poderá ajudar mais as equipas a aproximarem-se da frente? Qual o piloto que será o mais importante nas respetivas equipas? Quem será a estrela de 2021? Não se esqueça de completar a sua opinião na caixa de comentários.

