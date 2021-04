Sondagem da Semana: Qual o piloto do meio da tabela que vai fazer a diferença? – Resultados

Temos assistido a uma luta muito interessante pelo top 3, com McLaren e Ferrari a assumirem o destaque, e Alpha Tauri a mostrar potencial para ser candidata a um lugar regular no top5. Alpine e Aston Martin aparentam ter mais problemas e menos condições para se tornarem candidatos a um lugar no top 5 nas corridas.

Claro que um dos fatores que pesará nesta luta será o talento dos pilotos. Em termos de valia das máquinas, apesar das caraterísticas diferentes, vemos que no geral os McLaren e os Ferrari têm performances semelhantes e a Alpha Tauri apresenta uma base muito boa, que ainda não foi completamente explorada em corrida. Assim, com o trabalho dos engenheiros a merecer nota positiva para já, estará nas mãos dos pilotos fazer a diferença. Charles Leclerc é considerado um dos grandes talentos da F1 atual, formando com Carlos Sainz uma dupla muito forte, sendo que o espanhol, mesmo com algumas dificuldades, tem se adaptado bem à Ferrari. Do lado da McLaren, Daniel Ricciardo está nesta fase muito mais discreto do que seria de esperar, mas para compensar, Lando Norris tem apresentado um nível muito interessante, dando mostras de uma velocidade e maturidade nunca antes vistas até agora. Na Alpha Tauri, Yuki Tsunoda é um talento ainda em crescimento, tendo já mostrado muito potencial, mas Pierre Gasly teve um 2020 fortíssimo e provou que tem qualidade para ser dos melhores. Destas três equipas, qual o piloto que se destacará em 2021? E no caso da Alpine e da Aston Martin, qual dos pilotos poderá ajudar mais as equipas a aproximarem-se da frente? Qual o piloto que será o mais importante nas respetivas equipas? Quem será a estrela de 2021?

Talvez ainda a usufruir da onda de popularidade que Ímola lhe proporcionou, mas o piloto mais votado por larga margem foi Lando Norris. O jovem da McLaren tem tido um arranque de época fortíssimo e a sua prestação em Itália foi a prova. 51.6% dos leitores do AutoSport consideram que Norris será o piloto em destaque na luta pelo top 3, Charles Leclerc foi o segundo mais votado do 24.8% e Daniel Ricciardo ainda conseguiu um lugar no top 3 com 5.8%.

Seguiram-se Carlos Sainz (5.4%), Pierre Gasly (5.1%), Fernando Alonso (3%), Yuki Tsunoda (1.6%), Lance Stroll (1.2%), Sebastian Vettel (0.9%) e Esteban Ocon (0.5).

Os leitores do AutoSport acreditam que as estrelas desta luta serão Norris e Leclerc. As lutas têm sido renhidas e temos visto que Norris e Leclerc a destacarem-se nesta fase. Curiosamente são os seus companheiros de equipa que surgem, a alguma distância, nas posições seguintes com Ricciardo a ter ligeira vantagem sobre Sainz, num confronto interessante que permitirá entender a valia de ambos e perceber se a McLaren ficou a ganhar ou perder com a troca. Pierre Gasly não ficou longe das percentagens de Ricciardo e Sainz e o bom trabalho do francês ainda merece destaque, com o seu colega de equipa a conseguir mais votos que os pilotos da Aston Martin e que Ocon

O arranque titubeante de Alonso parece estar a criar algumas desconfianças e os pilotos da Aston Martin não são vistos como atores principais nesta luta, sofrendo dos efeitos do abaixamento de rendimento da equipa.

Vox Pop

João Duarte

Leclerc é quem tem extraído mais do carro e, por exemplo, antes da bandeira vermelha em Imola, estava com um ritmo soberbo. Em determinada altura a andar com um ritmo semelhante aos dois da frente. Para além disso parece que a Ferrari não é tão forte como o Mclaren e em qualificação o Leclerc é top3, levando sempre o carro mais acima do que é suposto. Basta ver as qualificações no ano passado para perceber o quanto é forte em qualificação. Vejo o Leclerc muito perto do nível do Verstappen, a diferença é que tem um carro muito pior.

Norris está a crescer muito e parece que o carro está exatamente à medida dele, pelo que tem feito corridas muito boas (em chuva nem tanto, mas é natural), embora a tendência é que Ricciardo se vá aproximando aos poucos, não me parecendo que tenha menos talento que o Norris. De todos, o Sainz é quem acho que esteja ligeiramente abaixo em termos de talento e velocidade pura, mas é um piloto super consistente que erra poucas vezes. Ainda assim não me parece que vá ser ele que vá levar a Ferrari a dar um salto qualitativo.

Os Alpha Tauri ainda são uma incógnita, não sei se pelo carro se pelos pilotos. Parece que têm andamento e em qualificação parecem estar fortes, mas depois em corrida têm desiludido. Aston Martin e Alpine estão uns furos abaixo

Scb

Lando Norris, pois diria que a seguir a Mercedes e RB é o que dispõe de melhor material (finalmente!) e está muito bem adaptado ao carro e à equipa, além de muito, muito talento (não é da última corrida). A Ferrari apesar das melhorias, diria que está um pouco atrás e obriga os pilotos a andar nos limites para extrair tudo.. Aston Martin e Renault não podem estar satisfeitas com o trabalho deste ano. Já a Alpha Tauri julgo que colocaram as expectativas demasiado altas após os treinos do Bahrein e demasiada pressão no Tsunoda. Se baixarem a pressão conseguirão resultados de destaque. Nota curiosa: todos pilotos que mudaram de equipa para já estão claramente atrás dos “repetentes”.

RedDevil

Embora ache que o Leclerc é o “mais” deste grupo (mas com pouca diferença em relação ao Norris e ao Sainz), a McLaren tem um carro e uma liderança técnica superiores à Ferrari… o que faz com que Norris esteja numa posição privilegiada…

Se a Alpine fosse um pouco mais competitiva… Alonso também podia fazer um brilharete… mas no estado em que está, desmoraliza qualquer um…