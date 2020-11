SONDAGEM DA SEMANA: QUAL O MELHOR PILOTO DO ‘2º PELOTÃO DA F1’? – Resultados

No AutoSport valoriza-se a opinião de quem nos visita. A paixão que nos une é a mesma e como tal faz sentido que este canal privilegiado possa também dar voz aos adeptos que queiram dar a sua opinião. São muitos os comentários pertinentes dos nossos leitores que merecem uma exposição maior. Assim criámos uma nova rubrica chamada ‘Sondagem da Semana’. A ideia é simples: Colocaremos sondagens sobre diversos temas ainda com periodicidade a estabelecer, variando os temas. Na publicação poderão votar na sua opção preferida e comentar sobre o tema proposto. Os resultados serão publicados no jornal, juntamente com uma análise da nossa parte e alguns dos melhores comentários.

Para esta semana, pedimos que escolhessem qual o melhor piloto do ‘2º Pelotão da F1’. O top 3 está claramente definido, mas a luta fora do pódio é intensa com vários pilotos a destacarem-se. Sérgio Perez, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Lando Norris, Alex Albon e Pierre Gasly, ocupam o top 10 da classificação geral atual e foram os nomes propostos a votação.

Resultado e análise

A votação foi muito equilibrada. 34,6% dos leitores votaram em Charles Leclerc e 34,3% em Daniel Ricciardo (diferença de apenas dois votos – 278 para Leclerc, 276 para Ricciardo). O terceiro mais votado foi Sérgio Pérez, com 13,2%, e todos os restantes dividiram os restantes 18%. Carlos Sainz ficou na quarta posição (6,5%), seguido de Pierre Gasly (4,4%), Lando Norris (4%) e Alex Abon (0,5%). 2,6% dos votantes considerou que outro piloto não definido nesta votação é o melhor do 2º Pelotão.

Leclerc (5º, 97 pts) manteve a boa forma do ano passado e conquistou dois pódios até agora, levando a Scuderia “às costas”. Ficou cinco vezes fora dos pontos, duas devido a incidentes e uma com problemas elétricos. Ricciardo (6º, 96 pts) regressou à boa forma depois de um primeiro ano cinzento na Renault. Voltou aos pódios (por duas vezes) e tem sido muito regular desde o GP da Bélgica. Ficou fora dos pontos três vezes, uma por sobreaquecimento do carro. Pérez (4º, 100 pts) é o piloto mais regular, a par de Lewis Hamilton e pontuou em todas as corridas que fez, apesar de ter ficado de fora duas provas por ter testado positivo para a COVID-19.

VoxPop

mario

A pergunta não é quem é o mais talentoso dos restantes, mas quem está a fazer melhor e isso depende do desempenho e resultados, por isso tenho de escolher o Sérgio Pérez.

Piquet81

Escolhi o Charles Leclerc, ainda que Pérez e Ricciardo, a meu ver, estão muito nivelados com ele.

A principal razão é o desastre de carro que é este Ferrari, comparativamente ao do ano passado. Tem sido muita corrida de esforço e de braço para conseguir neste momento ter os pontos que tem. Seria mais fácil fazer corridas de abnegação como o Vettel, que culpa o carro, e estava feito o trabalho. Perez está a fazer um campeonato à sua imagem, muito regular, poucos erros, excelente gestão dos pneus. Tudo isso aliado ao terceiro melhor carro do Grid, só podia estar onde está no campeonato. Ricciardo, tal como o Leclerc, está a bater em toda a linha o colega de box, mostrando regularidade, rapidez e gestão de corrida. Esperava mais dos dois pilotos da Mclaren, principalmente de Sainz.

*RPMS*™

Resposta fácil: Leclerc. Segundo ano consecutivo em que mete Vettel “no bolso” e este ano ainda com maior vantagem. Está a fazer um campeonato notável com este pobre Ferrari.

jo16061702

Demasiado óbvio. Leclerc. Talentoso, muito rápido, exuberante e com resultados: Leclerc 97 [pontos], Vettel 33 [pontos] diz bastante sobre isso, não só pela diferença para o colega de equipa, mas também pelo facto de o colega de equipa ser tetracampeão do mundo e sem dúvida alguma o segundo melhor piloto da década passada. E também já começa a dizer algo sobre a sua mentalidade; chegar, meter no bolso um grande piloto e aguentar toda a pressão que isso acarreta sem quebrar, é de piloto. Por todas estas razões parece óbvia a escolha

Scb

Só 2 pilotos até ao momento terminaram nos pontos em todas as corridas que participaram: Lewis Hamilton e Sérgio Perez. O mexicano tem sido de uma regularidade extraordinária e o primeiro pódio (de 2020) poderia ter acontecido em Imola e não apenas na Turquia. Sérgio Perez demonstra que ficar apeado em 2021 seria um crime para o amantes da F1, e leva-nos a questionar o que teria sido da sua carreira se não tem “aterrado” na McLaren na caótica época de 2013

Frenando_Afondo™

Para mim Gasly. Tem feito milagres com um monolugar inferior.