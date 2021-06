Sondagem da semana – Qual o maior talento desperdiçado pela Red Bull? | AutoSport

O programa de jovens pilotos da Red Bull tem proporcionado a muitos pilotos a oportunidade de poder competir ao mais alto nível. O programa tem sido uma autêntica máquina de lançar talentos, nem sempre da melhor forma.

Foram vários os casos de pilotos que passaram pelo programa e que não tiveram a oportunidade para brilhar ao mais alto nível, ou não tiveram tempo para mostrar as suas capacidades. Dois dos maiores talentos nacionais da velocidade, Filipe Albuquerque e António Félix da Costa, são considerados de forma unânime como dos melhores do mundo e passaram pelo programa, sem ter a oportunidade de brilhar onde os queríamos ter visto… na F1. Especialmente no caso de Félix da Costa, já com um banco feito em seu nome, ver a oportunidade escapar por entre os dedos foi uma tremenda desilusão para ele e para toda a comunidade que segue o automobilismo.

Mas esta sondagem não vai abordar os pilotos que não chegaram à F1. Para sermos justos, teríamos de colocar a maioria dos pilotos que passaram pelo programa, uma lista demasiado extensa. Assim, o que pretendemos saber é, qual o piloto do programa de jovens da Red Bull, que competiu pela Red Bull ou Toro Rosso (excluindo os que conseguiram vencer corridas pela Red Bull), que não foi aproveitado da melhor forma? Qual o piloto que deveria ter tido um tratamento diferente ou ter sido promovido à equipa principal? A caixa de comentários deve, como sempre, ser usada para complementar a sua opinião.

