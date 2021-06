Sondagem da semana – Qual o maior talento desperdiçado pela Red Bull? – Resultados | AutoSport

O programa de jovens pilotos da Red Bull tem proporcionado a muitos pilotos a oportunidade de poder competir ao mais alto nível. O programa tem sido uma autêntica máquina de lançar talentos, nem sempre da melhor forma.

Foram vários os casos de pilotos que passaram pelo programa e que não tiveram a oportunidade para brilhar ao mais alto nível, ou não tiveram tempo para mostrar as suas capacidades. Dois dos maiores talentos nacionais da velocidade, Filipe Albuquerque e António Félix da Costa, são considerados de forma unânime como dos melhores do mundo e passaram pelo programa, sem ter a oportunidade de brilhar onde os queríamos ter visto… na F1. Especialmente no caso de Félix da Costa, já com um banco feito em seu nome, ver a oportunidade escapar por entre os dedos foi uma tremenda desilusão para ele e para toda a comunidade que segue o automobilismo.

Mas esta sondagem não vai abordar os pilotos que não chegaram à F1. Para sermos justos, teríamos de colocar a maioria dos pilotos que passaram pelo programa, uma lista demasiado extensa. Assim, o que pretendemos saber é, qual o piloto do programa de jovens da Red Bull, que competiu pela Red Bull ou Toro Rosso (excluindo os que conseguiram vencer corridas pela Red Bull), que não foi aproveitado da melhor forma? Qual o piloto que deveria ter tido um tratamento diferente ou ter sido promovido à equipa principal? Pierre Gasly e Alex Albon são incluídos nesta lista apesar de ainda vinculados à equipa por terem competido pela Red Bull (nas circunstâncias que se conhecem) sem o sucesso desejado, não obstante ainda serem opções para o futuro.

Carlos Sainz foi claramente o piloto mais votado com 51.4% dos voltos. Seguiram-se Pierre Gasly (25.6%) e Jean-Éric Vergne a fechar o top 3 (11.9%).

Os restantes resultados incluíram Sébastien Buemi (4%), Alexander Albon (3%), Brendon Hartley (1.5%), Daniil Kvyat (1%), Vitantonio Liuzzi (0.7%), Scott Speed (0.5%) e Jaime Alguersuari (0.5%).

Carlos Sainz é o piloto claramente mais votado e com alguma lógica. As suas prestações na McLaren e agora na Ferrari mostram que o espanhol se tornou num piloto maduro e capaz de lutar com os melhores. Além disso tem uma mentalidade que permite um bom ambiente na equipa, algo que conseguiu na McLaren e agora na Ferrari. Sainz foi a surpresa da Ferrari mas as primeiras corridas mostram que a escolha foi acertada. Pierre Gasly em segundo mostra que há ainda alguns leitores que consideram que a sua saída da Red Bull foi mal gerida. Foi despachado para a Toro Rosso depois de meia época de rendimentos titubeantes e parece ser olhado de lado pela estrutura da Red Bull, olhando para os comentários que Helmut Marko faz das prestações do francês. É claramente um dos pilotos em melhor forma e começa já a pedir outros voos. Vergne não teve a sorte do seu lado. Colega de equipa de Daniel Ricciardo, lutou para conseguir a vaga na Red Bull e a certo ponto parecia ser o favorito, com as prestações à chuva a evidenciarem o talento do francês. Mas Ricciardo foi o homem promovido o que atirou Vergne para uma espiral negativa que só parou quando ingressou na Fórmula E onde é agora bi-campeão e uma das estrelas. O que teria sido Vergne na Red Bull… nunca saberemos, mas o talento que mostrou na Toro Rosso dava boas prespetivas.

Nomes como Alex Albon e Daniil Kvyat tiveram votações residuais, sendo que até Buemi foi mais votado.

Vox Pop

MiguelCosta



Vergne, como já foi dito por outro forista não tinha a mala de euros do Ricciardo, e não foi desnivelada a passagem dos dois pela Toro Rosso, portanto tanto um como o outro poderiam ter ascendido à Red Bull, foi o Australiano com os resultados que se conhecem, mas a carreira do Vergne fora da F1 mostra que poderia ter sido tão bem sucedido como foi o Ricciardo na casa mãe.

Cágado1



Dentro dos critérios apertados da sondagem o JEV.

Já que corrigiram a lista da sondagem, deviam ter incluído tb o Sebastien Bourdais, que tb foi claramente mal aproveitado, possivelmente por ter como termo de comparação o Vettel e por precisar de mais coaching pelo tempo que esteve nas fórmulas americanas. É um piloto com um CV impressionante, nas fórmulas de promoção, EUA e endurance.

Charutus GT



Para mim nitidamente o Carlos Sainz, pelo seu percurso, pela sua versatilidade e qualidade, mas principalmente, porque acredito que vai ser Campeão do Mundo; onde? talvez não o seja na Ferrari, o que será uma pena.