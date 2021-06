Sondagem da Semana: Qual o futuro de Valtteri Bottas? | AutoSport

Não há fumo sem fogo e os rumores insistentes da saída de Valtteri Bottas da Mercedes parecem ganhar força. As prestações menos conseguidas do piloto finlandês e a qualidade do jovem George Russell fazem da saída do #77 da Mercedes um cenário cada vez mais plausível. Plausível mas não certo, pois há ainda muitos que consideram que Bottas pode ser a solução ideal para a Mercedes no futuro.

Assim, queremos saber qual a opinião do leitor sobre o futuro de Bottas? Tem o piloto ainda condições para se manter na Mercedes? A saída dos Flechas de Prata implica a ida para outra equipa da grelha, ou a possível “despromoção” para uma estrutura de menor valia irá levar o piloto a sair da F1 definitivamente? A caixa de comentários pode e deve ser usada para mostrar a sua opinião.

