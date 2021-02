Sondagem da Semana: Qual o formato mais indicado para o fim de semana de F1?

A F1 está a tentar novamente mudar o seu formato. Depois das críticas aos fins de semana menos animados, em que os resultados se tornam previsíveis, com o domínio da Mercedes a ofuscar o que de bom se passa no meio do pelotão e com a gritante diferença de performances entre os melhores e os restantes, a F1 ponderou “remendar” isso com mudança no formato do fim de semana.

Foi proposta uma ideia que contemplava o uso de grelhas invertidas. A ideia era bastante simples: no sábado, uma corrida de sprint (muito mais curta do que o grande prémio convencional) teria lugar em vez do actual formato de qualificação Q1-Q2-Q3, com uma grelha de partida definida na ordem inversa da classificação do campeonato. O resultado dessa corrida seria então a definição da grelha para o grande prémio no domingo. A ideia foi prontamente posta de lado, apesar de algumas insistências.

Agora fala-se do uso de uma corrida de qualificação. Uma sessão de qualificação para a corrida de sprint seria realizada no lugar da habitual segunda sessão de treinos livres na sexta-feira. A corrida sprint realizar-se-ia no sábado, com um terço da distância do grande prémio, e ofereceria pontos para os oito primeiros classificados, ao mesmo tempo que fixava a grelha para o domingo. A qualificação para a corrida de sábado aconteceria na sexta feira.

Na época passada tivemos a corrida de Imola com um formato revisto com apenas um treino livre, uma qualificação e corrida, que também serviu para baralhar as contas e tornar a corrida um pouco mais imprevisível.

O que queremos saber esta semana é o que o leitor acha destas propostas? Qual das propostas poderia ser a melhor? Ou o formato habitual está adequado ao que a competição e os fãs querem? A caixa de comentários pode e deve ser usada para dar voz à sua opinião.

