Sondagem da Semana: Qual o formato mais indicado para o fim de semana de F1? – Resultados

A F1 está a tentar novamente mudar o seu formato. Depois das críticas aos fins de semana menos animados, em que os resultados se tornam previsíveis, com o domínio da Mercedes a ofuscar o que de bom se passa no meio do pelotão e com a diferença clara de performances entre os melhores e os restantes, a F1 ponderou “remendar” isso com mudanças no formato do fim de semana.

Foi proposta uma ideia que contemplava o uso de grelhas invertidas. A ideia era bastante simples: no sábado, uma corrida de sprint (muito mais curta do que o grande prémio convencional) teria lugar em vez do atual formato de qualificação Q1-Q2-Q3, com uma grelha de partida definida na ordem inversa da classificação do campeonato. O resultado dessa corrida seria então a definição da grelha para o grande prémio no domingo. A ideia foi prontamente posta de lado, apesar de algumas insistências.

Agora fala-se do uso de uma corrida de qualificação. Uma sessão de qualificação para a corrida de sprint seria realizada no lugar da habitual segunda sessão de treinos livres na sexta-feira. A corrida sprint realizar-se-ia no sábado, com um terço da distância do grande prémio, e ofereceria pontos para os oito primeiros classificados, ao mesmo tempo que fixava a grelha para o domingo. A qualificação para a corrida de sábado aconteceria na sexta-feira.

Na época passada tivemos a corrida de Imola com um formato revisto com apenas um treino livre, uma qualificação e corrida, que também serviu para baralhar as contas e tornar a corrida um pouco mais imprevisível.

Qual das ideias acima referida poderia ser a melhor? A votação foi renhida mas com uma tendência bem definida.

A opção “Formato atual inalterado” foi a mais votada com 32,9% dos votos, seguida da opção “Formato atual reduzido, com menos tempo de treinos” com 30,6%. A ideia da “Corrida de qualificação” que foi discutida na última reunião da Comissão F1 reuniu 25,1% dos votos, a “Grelha invertida” teve 9% e a opção “Outro” teve 2,3%.

Não é difícil concluir que os leitores do AutoSport não estão abertos a mudanças radicais o que é compreensível. O formato atual já é conhecido há muitos anos e permite um crescendo ao longo do fim de semana. O entender das tendências nos treinos, a `’coroação” do mais rápido no sábado e o ponto alto, a corrida de domingo. É uma fórmula que tem sido bem sucedida e em “equipa que ganha não se mexe”. Mas a redução do tempo de treinos, que traz mais desafios às equipas e incertezas, não recebeu muito menos votos, o que mostra que há também vontade de apimentar as coisas, sem no entanto operar grandes mudanças. A corrida de qualificação não é, no entanto, uma opção pouco popular e poderá trazer mais emoção, embora possa desvirtuar o que consideramos ser a F1, relegando a qualificação para segundo plano. Mas é certamente algo que deve ser testado para perceber o real impacto deste formato. Quanto às grelhas invertidas, parece que é um assunto terminado.

VOX POP

Scb

O único problema é o facto de existir um carro que está muito à frente de todos os outros. Não há nada de errado no formato. Estar a mexer no que está bem seria ainda pior. Não se pode adulterar o resultado desportivo, devem criar-se condições para maior nivelamento entre as equipas (teto salarial, tokens de evolução, permitir diferentes soluções técnicas mas com custos controlados).

joaolima

Manter o formato atual, reduzindo os treinos livres de sexta de 90 para 60 minutos.

Qualificação é qualificação, corrida é corrida. Não se devem misturar, não sendo natural fazer da qualificação uma corrida. Até porque um momento emocionante do fim-de-semana é o atual formato de qualificação. Não estraguem!

Cágado1

Eu gosto do formato atual. A minha opção seria a contrária à tendência, aumentar treinos livres, voltar a ter rookies a testar nos treinos livres, para lhes ir dando rodagem.

necax007

Se o objectivo da F1 é reduzir custos, então parece-me que o formato atual com menos treinos seria a opção correta.

Seja a opção de grelha invertida, seja a corrida de qualificação só vai colocar mais quilómetros nos motores. Isso significa muito provavelmente mais motores por carro, mais transmissões, mais combustível e de certeza mais acidentes. Tudo isto me parece contraditório com o teto orçamental…

Se for apenas por opinião pessoal, eu mantinha o mesmo formato. A F1 tem muita coisa para corrigir. Porquê alterar o que está bem?