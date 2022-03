Sondagem da Semana: Qual o F1 mais bonito de 2022? | AutoSport

Sabemos que a F1 não é um concurso de beleza mas, diz o ditado, que se parece bonito, deve ser rápido. A época 2022 traz-nos carros novos, mas parece que os fãs gostaram do aspeto das novas máquinas. Têm um ar mais volumoso e mais pesado, mas as decorações foram, na sua maioria, bem pensadas, as formas são interessantes e o aspeto geral dos carros agrada.

Esta semana, optamos por uma Sondagem mais leve, até porque os tempos assim o exigem também, e desafiamos os leitores a votarem no seu carro preferido de 2022. Qual é o vosso carro preferido, aquele que consideram mais bonito? E já agora, aproveitamos para tentar perceber se gostaram do aspeto geral dos carros de 2022 ou não.

Nicholas Latifi (CDN) Williams Racing FW44. Formula One Testing, Day 1, Wednesday 23rd February 2022. Barcelona, Spain.

