SONDAGEM DA SEMANA: QUAL O F1 MAIS BONITO DE 2022? | AutoSport

Sabemos que a F1 não é um concurso de beleza mas, diz o ditado, que se parece bonito, deve ser rápido. A época 2022 traz-nos carros novos, mas parece que os fãs gostaram do aspeto das novas máquinas. Têm um ar mais volumoso e mais pesado, mas as decorações foram, na sua maioria, bem pensadas, as formas são interessantes e o aspeto geral dos carros agrada.

Esta semana, optamos por uma Sondagem mais leve, até porque os tempos assim o exigem também, e desafiamos os leitores a votarem no seu carro preferido de 2022. Qual é o vosso carro preferido, aquele que consideram mais bonito? E já agora, aproveitamos para tentar perceber se gostaram do aspeto geral dos carros de 2022 ou não.

Os resultados são esclarecedores. 94.3% dos leitores que votaram gostaram dos novos carros, o que é um sinal claro que a imagem das novas máquinas agradou à grande maioria.

Quanto ao carro mais bonito, o novo F1-75 da Ferrari reuniu mais votos, com 48.1% dos leitores que votaram a escolher a nova máquina italiana. Seguiu-se a Mercedes (10.4%), Aston Martin (10.2%), Alfa Romeo (8.8%), Williams (6.7%), McLaren (5.7%), Red Bull (3.6%), Alpine (3.3%), Alpha Tauri (2.3%) e Haas (0.9%).

Vox Pop

Pity

Pena não se poder votar em dois porque, para mim, há dois igualmente bonitos: Aston Martin e Ferrari. Optei pelo Aston porque, pessoalmente, gosto mais da cor verde do que da vermelha. (Não, não tem nada a ver com a segunda circular).

Cágado1

Acho que a silhueta de todos está muito parecida, o que põe o foco essencialmente na decoração. Os que gosto mais são os Alf(ph)a.

Não gosto de a asas traseiras terem todas o mesmo desenho e daquela mariquicezinha em cima das rodas da frente. De resto estão genericamente muito bonitos.

80´S F1



O que muda basicamente é a cor, escolhi Ferrari porque fez lembrar os anos 90 com Prost e Mansell e Alesi…. Williams tambem tem umas cores bonitas. Venha mas é depressa a primeira corrida