Sondagem da Semana – Qual deveria ser a escolha da F1 para preencher o calendário? | AutoSport

Desde 2020 que os eventos desportivos à escala global, têm sido obrigados a cancelar ou adiar para outras datas a sua realização. O mesmo acontece com a F1, que ainda este ano já teve que redesenhar o calendário de provas.

Este ano o GP da Austrália já tinha sido cancelado, assim como o Canadá e agora aconteceu de novo. O GP do Japão foi oficialmente cancelado. Acreditamos que ainda antes do anúncio do cancelamento do GP do Japão, a F1 estivesse a trabalhar no plano seguinte, tentando a todo o custo manter as 23 corridas inicialmente programadas.

Os rumores quanto à estreia do Catar em novembro no mundial de F1 são cada vez mais fortes, parecendo faltar apenas o anúncio oficial por parte dos responsáveis pelo campeonato.

No entanto, falta ainda encontrar um substituto para se realizarem 23 corridas este ano e com esse dado que gostaríamos de saber qual a opinião dos nossos leitores.

Qual deveria ser a escolha da F1 para a vaga deixada pelo cancelamento do GP do Japão?

Os responsáveis pelos circuitos de Austin e de Silverstone já colocaram as suas instalações à disposição da F1, caso queiram repetir as visitas, mas pode o Bahrein ser escolha, à semelhança do que aconteceu em 2020 ou ainda, uma segunda prova na Arábia Saudita, que se estreia no calendário este ano

A carregar…