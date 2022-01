SONDAGEM DA SEMANA: QUAL A MELHOR DUPLA DE 2022? – Resultados | AutoSport

Com pouco menos de um mês para o arranque da época, queremos saber qual a sua opinião sobre a melhor dupla da atualidade. Tudo pode mudar quando a competição arrancar e pilotos que estiveram muito bem em 2021 poderão ter mais dificuldades com os carros de 2022, mas olhando à sua qualidade e ao que têm mostrado ao longo dos últimos tempos, qual é a melhor dupla da F1 na atualidade? Qual a dupla que será capaz de levar a sua equipa mais longe e permitir conquistar bons resultados? Vote e diga-nos porque na caixa de comentários.

A dupla mais votada (42.2%) foi a da Ferrari, com Carlos Sainz e Charles Leclerc a serem vistos como o melhor par da F1, o que se justifica pelos bons resultados e exibições conseguidos no ano passado. Leclerc tem um talento inquestionável e Sainz prova novamente, agora noutra estrutura, que tem argumentos para ser um candidato. A Ferrari optou, pela primeira vez na sua história numa dupla jovem e pelos vistos a aposta parece acertada. A Mercedes surge em segundo lugar com Lewis Hamilton e George Russell a receberem 31.9% dos votos. A entrada de Russell tem entusiasmado os fãs e o resultado da votação é indicativo disso mesmo. Hamilton dispensa apresentações e Russell é um dos grandes talentos que pretende afirmar-se na Mercedes. A dupla da Red Bull foi a terceira mais votada com 15.9 % dos votos. Max Verstappen e Sergio Pérez já valeram um titulo com o talento de Verstappen a merecer destaque, assim como a experiencia de Pérez. Na quarta posição ficou a McLaren com 5.9% e a Haas fechou o top 5 com 1.9%.

Vox Pop

Pity



Votei na Mercedes porque têm um hepta campeão e um jovem muito talentoso nas suas fileiras. Contudo, considero a dupla da Ferrari a mais homogénea.

NOTEAM1



A melhor dupla continua a ser a mesma do ano passado, pelas mesmas razões.

No Leclerc, têm a velocidade pura que pertence a apenas a um leque muito limitado de pilotos, talvez até só mesmo ao alcance do actual campeão do mundo.

No Sainz, têm um bom team player, sem ser um capacho, sempre pronto para aproveitar todas as oportunidades, se Leclerc não cumpre o seu papel, têm a garantia que o piloto espanhol não os deixa ficar mal.

É a dupla que melhor se complementa na pista e são eles que vão elevar a equipa até ao patamar mais alto.

MP67



A dupla da Ferrari foi a mais consistente em 2021 e como equipa o Carlos e o Charles complementam-se e entendem-se quase na perfeição. Em talento individual o Lewis e o Russell fazem talvez a equipa com maior potencial, resta saber como se vão entender e colaborar em pista.