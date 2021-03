Sondagem da Semana: Qual a equipa que mais surpreendeu nos testes?

Testes são apenas testes… É difícil tirar conclusões sobre as equipas pois os planos e os programas seguidos variam, há equipas que tentam esconder o jogo, outras que tentam dar nas vistas para “ganhar tempo”. Mas é possível entender a tendência para este arranque de época.

Parece ser unânime que a Red Bull parte como favorita para a primeira corrida do ano, com a Mercedes a revelar dificuldades que não são habituais na estrutura germânica. A McLaren mostrou um bom nível e parece ter feito um excelente trabalho do lado da integração da unidade Mercedes e a Alpha Tauri tem um carro prometedor, fácil de pilotar e competitivo.

A “meio da ponte” temos a Alpine que manteve a toada do ano passado (quando era Renault), a Alfa Romeo (a equipa que mais voltas deu neste teste), a Williams que parece ter evoluído bem durante o inverno dando sinais que poderá largar o fim da tabela,

Com “nota mais negativa” tivemos a Aston Martin, que teve muito problemas de fiabilidade e perdeu muito tempo de pista, a Haas que mostrou um monolugar que promete pouco além de ter uma dupla de piloto muito “verde” e a Mercedes que apesar de ainda ser candidata ao título perdeu o grande avanço que tinha e agora parece estar mais à mercê da Red Bull

A questão para esta semana é simples: Quem surpreendeu mais durante os testes? Que equipa foi alvo da sua atenção e promete surpreender em 2021? Como sempre, a sua opinião pode e deve ser complementada na caixa de comentários.

A carregar…