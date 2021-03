Sondagem da Semana: Qual a equipa que mais surpreendeu nos testes? – Resultados

Testes são apenas testes… É difícil tirar conclusões sobre as equipas pois os planos e os programas seguidos variam, há equipas que tentam esconder o jogo, outras que tentam dar nas vistas para “ganhar tempo”. Mas é possível entender a tendência para este arranque de época.

Parece ser unânime que a Red Bull parte como favorita para a primeira corrida do ano, com a Mercedes a revelar dificuldades que não são habituais na estrutura germânica. A McLaren mostrou um bom nível e parece ter feito um excelente trabalho do lado da integração da unidade Mercedes e a Alpha Tauri tem um carro prometedor, fácil de pilotar e competitivo.

A “meio da ponte” temos a Alpine que manteve a toada do ano passado (quando era Renault), a Alfa Romeo (a equipa que mais voltas deu neste teste), a Williams que parece ter evoluído bem durante o inverno dando sinais que poderá largar o fim da tabela,

Com “nota mais negativa” tivemos a Aston Martin, que teve muito problemas de fiabilidade e perdeu muito tempo de pista, a Haas que mostrou um monolugar que promete pouco além de ter uma dupla de piloto muito “verde” e a Mercedes que apesar de ainda ser candidata ao título perdeu o grande avanço que tinha e agora parece estar mais à mercê da Red Bull

A questão para esta semana é simples: Quem surpreendeu mais durante os testes? Que equipa foi alvo da sua atenção e promete surpreender em 2021?

A Alpha Tauri foi a equipa mais votada com 28.2% dos votos, seguida da McLaren (26.9%) e da Red Bull (10.5%). Seguiram-se Williams (9.5%), Mercedes (7.1%), Alfa Romeo (6.5%) , Ferrari (5.8%) , Alpine (4.1%) e Aston Martin (1.4%).

A equipa de Faenza foi sem dúvida um dos destaques dos três dias no Bahrein. Um carro muito competitivo, fácil de pilotar e dois pilotos que parecem estar em sintonia com a nova máquina. Também a McLaren foi destaque pela positiva, com uma integração bem sucedida da nova unidade motriz, um chassis que continua a ser bom e uma dupla também em forma. A Red Bull parece sair com vantagem do teste e poderá tornar-se na grande favorita para as primeiras corridas, mas tal só lhe valeu pouco mais de 10% dos votos. A Williams parece ter dado um passo positivo e poderá ter ultrapassado a Haas ao nível da performance e a Mercedes, apesar do mau teste não terá surpreendido muita gente, que talvez considere que a equipa está a fazer bluff e que no próximo fim de semana veremos uma repetição do que temos visto desde 2014.

VOX POP

no-team



Para mim a McLaren. Tokens gastos para acomodar um motor completamente novo, o que aparentemente correu na perfeição, não só o carro pareceu super fiável, como possivelmente vai revelar ganhos ao nível da performance. Mesmo com os tokens gastos para função muito específica, não deixaram de encontrar soluções fora da caixa para trazer mais performance, por esta altura já anda tudo de olho naquele potencial mágico difusor. Eu esperava que a Mclaren encontrasse naturais dificuldades para acomodar uma nova unidade motriz, tal a complexidade da operação perante tão pouca flexibilidade regulamentar, mas graças a muita competência parece que deram um passo em frente. Tudo isto a confirmar quando a competição começar, mas nenhuma equipa enfrentou um inverno tão incerto como a Mclaren, para já estão de parabéns.

RPMS™



A equipa que mais me surpreendeu, mas pela negativa, foi claramente a Aston Martin. Depois de em 2020 só não terem ficado em 3º lugar nos construtores porque lhes foram retirado pontos, esperava-se muito mais desta equipa. A equipa é a mesma e não houve nenhuma alteração acerca do fornecimento de motores. Ainda por cima com a chegada de um piloto tão experiente como o Vettel, seria de esperar que a equipa ainda estivesse melhor que o ano passado, e não o contrário…

Kampux

É uma boa questão e para mim quem surpreendeu foi a Mercedes, pela negativa. Não era de esperar tantas dificuldades sentidas pela equipa que tem vindo a dominar de forma clara nos últimos. Parece que as alterações introduzidas foram feitas com intuito de equilibrar as equipas. A minha escolha não foi feita por causa dos tempos feitos mas sim pelas dificuldades sentidas com a traseira do carro, algo que não era habitual na Mercedes, pois os tempos não são representativos nesta altura.

Pela positiva, é difícil apurar o quer que seja, porque como Tsunoda mostrou é muito fácil surpreender pela positiva utilizando “truques” que em condições normais de GP não podem ser usados.