Sondagem da Semana: Qual a equipa que mais se destacou em 2020? – Resultados

Terminada a época 2020 é tempo de fazer balanços e avaliar prestações no geral. Na Sondagem desta semana quisemos saber qual a equipa que mais se destacou nesta época, independentemente da classificação final.

Equipas como a Racing Point, McLaren e Renault mostraram evoluções muito interessantes, tal como a Alpha Tauri. A Red Bull ficou longe de ameaçar a Mercedes mas mostrou potencial para isso. A Williams apesar de ter terminado sem pontos, mostrou uma evolução clara.

A votação desta semana não deixa margem para dúvida. A McLaren, que voltou a terminar no top 3, oito anos depois, foi considerada pelos leitores do AutoSport a equipa que mais se destacou este ano, com 52.1% dos votos. Em segundo lugar ficou a Racing Point (17.5%) e em terceiro a Mercedes com 9.2%.

Seguiram-se Alpha Tauri (6%), Renault (5.4%), Ferrari (4.3%), Red Bull (3.4%), Williams (1.4%) e Alfa Romeo (0.6%).

A McLaren foi claramente um dos destaques do ano. Em 2017 a equipa terminou o campeonato em nono lugar com apenas trinta pontos e 2018 foi ligeiramente melhor com um sexto lugar e 62 pontos. Mas 2019 foi o ano da mudança com o quarto lugar (145 pontos) e este ano o terceiro lugar com 202 pontos. 2018 foi a prova de que o problema da McLaren não era apenas o motor Honda e que era preciso fazer mais. Zak Brown viu a sua estrela (Alonso) fartar-se e bater com a porta e operou uma remodelação que tem surtido efeito. Aproveitando o talento que existe na McLaren, reformulou a cadeira hierárquica e foi buscar duas peças chave: Andreas Seidl para chefiar a equipa e James Key para chefia o departamento técnico. A evolução tem sido tremenda e a McLaren tem agora mais confiança, mais qualidade e consegue responder melhor aos desafios. A votação não surpreende e mostra que a McLaren finalmente encontrou o rumo certo após tantos anos à deriva.

Em segundo lugar ficou a Racing Point. Resolveu pegar no melhor carro da grelha, usar o mesmo conceito e aplica-lo em pista, para desagrado das concorrentes. O resultado está à vista. Ficou claro que a RP tinha o melhor carro do segundo pelotão, mas os azares e algumas corridas menos conseguidas resultaram numa época onde poderia ter conseguido o melhor resultado de sempre. O que faltou este ano servirá de lição para a próxima época quando a equipa mudar de nome para Aston Martin e terá de operar com níveis de uma equipa de fábrica.

A Mercedes ficou com terceiro lugar da votação. A melhor equipa da F1 desde 2014 continua a merecer esse título. Não há facilitismos, não se levanta o pé do acelerador e por isso a distância para os adversários é sempre grande. A Mercedes raramente falha e os sete títulos consecutivos são a prova disso. Talvez não tenha tanto destaque porque nos habituou à perfeição mas que ninguém se esqueça que estamos provavelmente a ver a melhor equipa de sempre da F1 em ação.

Vox Pop

*RPMS*™

A equipa que fez um dos carros mais dominantes da história da F1: Mercedes!

necax007

Uma pergunta difícil… Estava indeciso entre a Racing Point e a Ferrari. A Ferrari destacou-se muito pela negativa. Mas o meu voto vai para a Racing Point.

Os Mercedes cor-de-rosa foram o foco central da temporada. Primeiro pela ilegalidade do carro, segundo, pelo ritmo que impuseram a temporada toda, terceiro, pela alteração de nome para Aston Martin confirmada, quarto, pela contratação do Vettel e consequentemente a dispensa de Pérez (de longe o melhor piloto da equipa) e quinto, por perderem o terceiro lugar do campeonato de construtores apesar de terem o carro mais forte do “segundo pelotão”.

Menção honrosa à Mercedes… não foi um destaque mas é de louvar a capacidade de estar sempre um (talvez mais) passos à frente da concorrência.

Kampux

A minha escolha vai para Alpha Tauri, pela prestação regular que teve ao longo da época e acabou por ser premiada pela a vitória em Monza, pois estava onde tinha que estar para aproveitar o deslize dos principais candidatos. A Mclaren também se destacou, sendo que estava indeciso entre estas duas, mas tendo em conta aos recursos que cada uma dispõe decidi-me pela Alpha Tauri.

Não equacionei a Racing Point por um simples motivo, uma equipa que é acusada de ter um monolugar apelidado por Mercedes cor de rosa e que foi investigada de copia e castigada não pode ser considerada para este destaque na minha opinião.

Pela negativa, o destaque vai para Ferrari, que acabou por pagar um pouco a fatura do acordo secreto com a FIA.

jo22101626

Como a pergunta não refere se é pela positiva ou negativa, considerei as duas e a resposta apenas pode ser uma: Ferrari. Para uma equipa com a sua história, orçamento, ambições e pelos últimos 3 anos a Ferrari mal conseguia pôr um carro no Q3, nas corridas não pontuaram com os dois carros em quase todas elas, sendo que assim de repente só me lembro da Turquia, acho que nem as belas épocas de Racing Point e AlphaTauri se destacaram mais que a marca italiana.

Frenando_Afondo™

Para mim o maior destaque foi mesmo a Alpha Tauri. Este ano a equipa pareceu mais sólida e menos “equipa satélite” da RB. Parece que se tornaram mesmo uma equipa com ambições para lá de ser uma escola da RB.

Não votei Racing Point, Mclaren ou Renault porque estas três esperava-se que estivessem na luta pelo terceiro lugar, algo que qualquer delas já esteve perto.

A Ferrari destacou-se, mas pela negativa, má organização, péssimo trabalho de Binotto e a maneira como trataram Vettel, especialmente após o respeito que este mostrou pela marca, continuando com essa postura mesmo após ser maltratado pela estrutura. Não admira que o monolugar fosse incrivelmente inferior (dos piores já feitos na Scuderia) e fizessem erros constantes em pista. Assim que decidiram ostracizar Vettel, perderam o norte completamente e o resultado está à vista. Só demonstra o quão importante é ter um piloto “líder” dentro de uma equipa.

no-team

Na minha opinião a Mclaren. Têm vindo a melhorar ano após ano desde que a Renault passou a fornecer os motores à equipa. Finalmente voltam a terminar a temporada no pódio, o que é na verdade um enorme feito, tendo em conta que a Mclaren não há muito tempo era a equipa mais lenta do pelotão. A Mclaren passou por uma reestruturação interna complicada, mas a competência prevalece sempre, e neste aspeto a equipa continua a apontar na direção certa. Nesta temporada em particular, deixaram para trás uma surpreendente Ferrari pouco competitiva, mas na luta que lhes dizia respeito, aquela travada com a Racing Point e Renault, foram indiscutivelmente a equipa mais regular. Nem sempre com o carro mais rápido, mas quase sempre com as estratégias acertadas, podem e devem também agradecer muito à super equilibrada dupla de pilotos que foi amealhando pontos com consistência, enquanto a Ferrari contava apenas com Leclerc, a Renault com Ricciardo e a Racing point com Pérez. Os pilotos ainda fazem a diferença, e a Mclaren tratou bem dos seus, permitiu que se superassem e com isso quem acabou por ganhar foi a equipa.