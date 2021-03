Sondagem da Semana: Qual a dupla mais provável para a Mercedes em 2022?

Esta semana Zak Brown afirmou que a dupla da Mercedes para 2022 deverá ser Max Verstappen e George Russell. Com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas em fim de contrato, as duas vagas da Mercedes são as mais desejadas e as renovações por apenas um ano da atual dupla de pilotos indica que a equipa pretende manter as opções abertas para a próxima época.

Não é um dado adquirido que a Mercedes irá repetir o sucesso que tem obtido até agora, mas é certo que quem estiver na equipa está muito mais próximo de lutar pelo título e por isso a Mercedes é apetecível para qualquer piloto. A estabilidade tem sido chave e com Hamilton desde 2013 e Bottas desde 2017, o alinhamento de pilotos tem sofrido poucas mudanças. Mas 2022 traz uma nova era na F1 que pode ser o momento ideal para uma mudança mais profunda na equipa germânica, a olhar para o futuro. Os quatro principais candidatos às duas vagas neste momento são Hamilton, Bottas, Russell e Verstappen. O que queremos saber esta semana é qual a dupla mais provável para a Mercedes em 2022? Que dupla o leitor acredita que irá ver na Mercedes na próxima época. Iremos colocar algumas opções, mas a caixa de comentários pode e deve ser usada para dar outras opções.

