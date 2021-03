Sondagem da Semana: Qual a dupla mais provável para a Mercedes em 2022? – Resultados

Esta semana Zak Brown afirmou que a dupla da Mercedes para 2022 deverá ser Max Verstappen e George Russell. Com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas em fim de contrato, as duas vagas da Mercedes são as mais desejadas e as renovações por apenas um ano da atual dupla de pilotos indica que a equipa pretende manter as opções abertas para a próxima época.

Não é um dado adquirido que a Mercedes irá repetir o sucesso que tem obtido até agora, mas é certo que quem estiver na equipa está muito mais próximo de lutar pelo título e por isso a Mercedes é apetecível para qualquer piloto. A estabilidade tem sido chave e com Hamilton desde 2013 e Bottas desde 2017, o alinhamento de pilotos tem sofrido poucas mudanças. Mas 2022 traz uma nova era na F1 que pode ser o momento ideal para uma mudança mais profunda na equipa germânica, a olhar para o futuro. Os quatro principais candidatos às duas vagas neste momento são Hamilton, Bottas, Russell e Verstappen. O que queremos saber esta semana é qual a dupla mais provável para a Mercedes em 2022? Que dupla o leitor acredita que irá ver na Mercedes na próxima época?

Com larga vantagem, a dupla Hamilton / Russell foi a mais votada, com 44% dos votos. Com alguma surpresa seguiu-se a dupla Verstappen / Russell (20.4%), sendo que a terceira hipótese mais votada foi a dupla Bottas / Russell.

7.8% dos votantes acreditam que outra dupla poderá ser escolhida em 2022, apenas 6% acreditam que a atual dupla (Hamilton / Bottas) se irá manter, 3.8% vêem como possível a dupla de sonho (ou pesadelo) Hamilton / Verstappen e 1.5% dos leitores votou na dupla Bottas / Verstappen.

Uma coisa parece clara, a maioria dos leitores acredita que vamos ver mudanças no alinhamento dos Flechas de Prata com apenas 6% a votar na manutenção da dupla atual. Russell é visto como peça central no xadrez da Mercedes no futuro e as duplas onde ele foi incluído foram as mais votadas. A tendência mostra que os leitores ainda veem futuro na Mercedes para Hamilton e que a ida de Verstappen é também do agrado. Já Bottas parece não ter muita força nesta fase.

VOX POP

Pity

Russell / Ocon. A razão? São várias:

1) não acredito que Hamilton continue, logo, todas as premissas em que ele entra, estão excluídas à partida;

2) Toto Wolff já disse quer não quer repetir a experiência que teve com Rosberg e Hamilton, logo, não vai querer Russell e Verstappen juntos, pois acredito que nenhum quereria ser subalterno do outro e daria faísca;

3) se se confirmar a subida de forma da Red Bull e Verstappen lutar pelo título até final, mesmo que perca, não terá motivos para sair da Red Bull;

4) não acredito na renovação de Bottas;

5) acreditando no rumor de que Gasly poderá rumar à Renault, perdão, à Alpine, e sendo Ocon, tal como Russell, “formado” na Mercedes, acho que seria a dupla ideal, com o francês a fazer de Bottas.

no-team

A chave para esta questão passa totalmente por aquilo que o Hamilton decidir fazer após o final desta temporada. Se o Hamilton se sagrar campeão, bater todos os records possíveis na F1, acredito que possa abandonar a modalidade. Se isso acontecer, o cenário é bastante simples, Russell automaticamente sobe a piloto principal da Mercedes. Se Russell substituir o Hamilton, julgo que existe uma margem para o Bottas continuar, embora o finlandês tenha mesmo de mostrar mais serviço ao longo de 2020 para segurar o lugar, pois se tiver um desempenho semelhante ao da época passada, pode não ser suficiente. Se o Hamilton continuar para 2022, como campeão, acredito que o Bottas possa continuar a seu lado, mas se o campeão for um outro qualquer, e aqui estou a excluir o próprio Bottas, estou em crer que não haja lugar para o finlandês e aposto em Hamilton/Russell. Portanto, a dependência do Bottas na equipa, vai depender mais do universo Hamilton, do que do próprio, o que é uma situação altamente desconfortável para se estar.

AA

Na hipótese de Hamilton continuar (o que não será garantido) e de Alonso rescindir com a Renault em 2022 (o que pode acontecer), a minha aposta vai para a reedição duma das mais aclamadas duplas dos últimos anos: Hamilton e Alonso!… E diria que dessa vez talvez não acabassem o ano empatados…