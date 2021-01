Sondagem da Semana: Qual a dupla mais interessante da grelha 2021 da F1

Enquanto aguardamos pelo recomeço da época de F1, começamos já a olhar para o que 2021 nos pode trazer a nível competitivo. Com uma grelha completamente remodelada, com várias trocas de pilotos, entradas e saídas, o campeonato de 2021 traz muitas novidades . O desafio que propomos esta semana aos leitores é que escolham qual a dupla mais interessante deste ano na F1. Aquela que apresenta mais potencial, que pode potenciar mais as equipas onde estão inseridas e que podem trazer mais resultados positivos. A caixas de comentários pode e deve ser usada para dar a sua opinião de forma mais completa.

