Sondagem da Semana: Qual a dupla mais interessante da grelha 2021 da F1 – Resultados

Enquanto aguardamos pelo recomeço da época de F1, começamos já a olhar para o que 2021 nos pode trazer a nível competitivo. Com uma grelha completamente remodelada, com várias trocas de pilotos, entradas e saídas, o campeonato de 2021 traz muitas novidades . O desafio que propomos esta semana aos leitores é que escolham qual a dupla mais interessante deste ano na F1. Aquela que apresenta mais potencial, que pode potenciar mais as equipas onde estão inseridas e que podem trazer mais resultados positivos.

A votação foi renhida, mas foi a dupla da Red Bull a mais votada com 36.4%, seguida da dupla da McLaren (32.1%) e a fechar o top 3, a dupla da Ferrari (20.1%). Seguiram-se Mercedes (3.8), Aston Martin (3.3), Alpine (1.8), Alfa Romeo (0.9), Williams (0.9), Alpha Tauri (0.4) e Haas (0.2).

Max Verstappen e Sérgio Pérez são a dupla mais votada por motivos óbvios. Verstappen é um dos maiores talentos dos últimos anos e Pérez está no topo das suas capacidades aliando talento à regularidade. Pérez irá ser importante para colocar pressão na Mercedes e se conseguir repetir as prestações que fez na Racing Point, os Flechas de Prata terão de ter muito cuidado. É uma dupla completa com talento puro, experiência, velocidade em qualificação (Verstappen) e inteligência em corrida (Pérez). A Red Bull volta a der uma dupla forte, algo que não acontecia desde a saída de Daniel Ricciardo.

Ricciardo está na segunda dupla mais votada. O australiano estará com Lando Norris na McLaren uma dupla que tal como a da Red Bull mistura juventude e experiência com talento. Não será fácil igualar o que Norris e Carlos Sainz fizeram nos últimos dois anos, mas em teoria Ricciardo tem mais argumentos de Sainz em pista pelo que esta troca pode ser vista como um upgrade. Além disso, a dinâmica fora de pista poderá ser também positiva para a equipa, com os pilotos já a demonstrarem muita afinidade.

Sainz também trocou de equipa e está na terceira dupla mais votada, com Charles Leclerc. O espanhol vem das duas melhores épocas na F1 e chega a uma Ferrari em remodelação depois de uma época negra. A Ferrari precisava de sangue novo e Sainz é uma opção inteligente. Jovem mas maduro para entender que os interesses da equipa estão em primeiro e com capacidade para ter uma relação positiva com Leclerc nesta primeira fase em que a equipa tentar reerguer-se. Terá de provar que consegue estar ao nível de Leclerc.

Curiosamente a dupla da Aston Martin com Sebastian Vettel e Lance Stroll teve poucos votos, pouco menos que a dupla campeã nas últimas quatro épocas, a Mercedes. A chegada de Fernando Alonso também não convence os leitores do AutoSport, a dupla da Alfa Romeo, que se mantém, reuniu também pouco interesse e as duplas jovens da Alpha Tauri e Haas são olhadas com alguma desconfiança, apesar da excelente época que Pierre Gasly fez.

VOX POP

necax007

No papel seria a Ferrari. Mas como penso que a Ferrari irá favorecer o Leclerc, votei na McLaren. O Ricciardo é um piloto muito forte e o Norris é um dos mais promissores pilotos da F1. Aliado a isto, temos uma McLaren que tem por hábito deixar os pilotos lutarem entre si. Os ingredientes necessários para uma dupla excitante!

Patucho10

Na minha opinião a melhor dupla é, ou será Hamilton e Bottas! Em 2020 assistimos a muitas mudanças, as equipas a formarem boas duplas, mas que na verdade na maioria das vezes criam-se é grandes dores de cabeça para gerir estas personalidades , por este motivo na minha opinião acho que a melhor dupla é a da Mercedes caso o Hamilton renove com a equipa, são vários anos juntos, conhecem bem as regras na equipa, nunca houve confusão entre os dois, por tudo isto muito mais é a melhor dupla! Em 2° a dupla da Ferrari, 3° a dupla da Red Bull e em 4° a dupla da Mclaren .,

Cágado1

Do ponto de vista competitivo, a que tenho mais curiosidade em ver é Pérez vs Verstappen, é uma alteração de abordagem enorme da RB e dois pilotos com grande valor, mas muito distintos.

Também estou com muita curiosidade da McLaren, a ver se continua a boa cooperação que o Ricciardo e o Norris conseguem manter o bom entendimento da equipa e levá-la mais para frente. Se o Norris andar ao nível do Ricciardo tb vai ser um excelente sinal.

*RPMS*™

É a da Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. foram, claramente, os melhores pilotos das respectivas equipas em 2020 e são dos jovens pilotos com mais potencial da actual F1. Uma dupla capaz, agora sim, de voltar a colocar a Ferrari nos lugares que merece.

A dupla menos interessante é a da Aston Martin. Como não acredito que Vettel (apesar de não simpatizar com o piloto trato-o pelo seu nome) depois de ter deixado a Ferrari num lastimável 6º lugar nos construtores, vá trazer algo de novo a esta equipa, vai ser a dupla do filho do patrão e do piloto em decadência…