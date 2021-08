Sondagem da Semana – Os melhores da primeira metade da época | AutoSport

Chegamos à pausa de verão e é tempo de fazer balanços. Com 11 corridas feitas, tivemos grandes corridas, duelos intensos, muita guerra de bastidores, numa das melhores épocas dos últimos anos. A luta Lewis Hamilton vs Max Verstappen tem prendido os fãs ao ecrã, mas temos visto outros pilotos em grande forma este ano. A luta pelo terceiro lugar está ao rubro, com a McLaren e a Ferrari em disputa acesa, com Aston Martin e Alpine a melhorarem progressivamente e a Alpha Tauri sempre no sitio certo para arrecadar bons pontos. A luta pelas últimas posições está também animada com a Alfa Romeo e a Williams a trocarem argumentos e a Haas irremediavelmente no fundo da tabela.

A Sondagem desta semana pretende entender quais foram os pilotos e equipas que se destacaram nesta primeira metade da época. Para isso faremos uma votação para os pilotos e outra para as equipas, afim de entender quem os leitores acham que foram os melhores nesta primeira metade. A caixa de comentários serve para complementar o seu voto.

A carregar…