SONDAGEM DA SEMANA: OS MELHORES DA PRIMEIRA METADE DA ÉPOCA – Resultados | AutoSport

Chegamos à pausa de verão e é tempo de fazer balanços. Com 11 corridas feitas, tivemos grandes corridas, duelos intensos, muita guerra de bastidores, numa das melhores épocas dos últimos anos. A luta Lewis Hamilton vs Max Verstappen tem prendido os fãs ao ecrã, mas temos visto outros pilotos em grande forma este ano. A luta pelo terceiro lugar está ao rubro, com a McLaren e a Ferrari em disputa acesa, com Aston Martin e Alpine a melhorarem progressivamente e a Alpha Tauri sempre no sítio certo para arrecadar bons pontos. A luta pelas últimas posições está também animada com a Alfa Romeo e a Williams a trocarem argumentos e a Haas irremediavelmente no fundo da tabela.

A sondagem desta semana pretendia entender quais foram os pilotos e equipas que se destacaram nesta primeira metade da época. Para isso fizemos uma votação para os pilotos e outra para as equipas, a fim de entender quem os leitores acham que foram os melhores nesta primeira metade.

No capítulo dos pilotos o grande vencedor foi Lando Norris, com 46.2%. O piloto da McLaren foi o mais votado e as suas prestações justificam a popularidade que goza atualmente. Rápido, inteligente, com níveis de maturidade apreciáveis, tem sido destaque pelas excelentes prestações e pelo salto qualitativo que deu este ano. Max Verstappen foi o segundo mais votado com 22.3%, à frente de Lewis Hamilton com 15.7%. Os protagonistas da luta pelo título têm assim naturalmente também lugar de destaque, com vantagem para Verstappen.

Seguiram-se Fernando Alonso (4.9%), Sebastian Vettel (3%), Charles Leclerc (2.3%), Carlos Sainz (2%), Pierre Gasly (1%), Nikita Mazepin (1%) , Daniel Ricciardo (0.7%), George Russell (0.7%) e Kimi Raikkonen (0.3%).

No que diz respeito à votação para as equipas, vemos que a Red Bull foi a mais votada (46.8%). A primeira equipa na era híbrida a realmente pressionar a Mercedes tem um grande carro, tem feito boas escolhas em corrida e voltou a ser aquela Red Bull forte e aguerrida que vimos de 2010 a 2013. A Mercedes teve 20.9%, a segunda mais votada, mas muito atrás da Red Bull, o que pode ser um sinal que os leitores acham que a equipa não está a fazer um trabalho do mesmo calibre da Red Bull, sendo claro que este ano, finalmente pressionados na luta pelo título, não temos visto corridas perfeitas da Mercedes em sucessão como acontecia no passado.

A terceira mais votada foi a McLaren com 17.9%, muito perto da Mercedes, o que confirma a subida de forma gradual e contínua da equipa britânica, cada vez mais perto de chegar ao topo. Já a alguma distância ficou a Ferrari (8.3%), Alpine (2.3%), Williams (1.3%), Aston Martin (1%), Haas (1%) e Alpha Tauri 0.3%).

Votação para os pilotos:

Votação para as equipas

Vox Pop

Daniel Sousa

O melhor piloto da época para mim tem sido Lando Norris. O que ele tem feito é muito bom, do melhor que já vi. A regularidade e consistência estão mais em Lando Norris do que noutro qualquer. Não comete erros graves. Está constantemente nos pontos, com pódios, num carro que não é de forma clara o terceiro melhor. Além disso, a sua comunicação e postura, dentro e fora de pista, são irrepreensíveis.

A melhor equipa foi mais difícil de escolher. Votei na Mercedes porque reagiu muito bem ao domínio da Red Bull e nunca pensei que em Hungaroring fossem capazes de voltar a ter o melhor carro. Depois a gestão dos media e da equipa, é muito superior à Red Bull. Deram para já a volta a um cenário impossível.

A Williams foi porém a equipa que mais me surpreendeu e o título de melhor da primeira parte do campeonato não lhe ficaria mal. Quem viu a Williams no passado e vê em 2021, sente que houve uma grande recuperação. Pensei que só fosse ver a Williams no meio do pelotão em 2022 pelo que ver em 2021 é bom e surpreendente.

no-team

Em relação ao piloto, acho que não existem grandes dúvidas, é o Lando o maior destaque da 1a metade da época.

De forma natural, assumiu o papel de nº1 indiscutível da equipa, arrasando por completo o seu reputado colega de equipa, e sempre que possível, não se coíbe de fazer frente aos poderosos da F1 atual. Esteve simplesmente perfeito.

Em relação à equipa, o meu voto vai para a Red Bull. Mais tarde vamos discutir se estrategicamente estiverem bem ou mal, tanto dentro como fora da pista, mas para interessa-me o salto competitivo que deram em relação à Mercedes.

Sem uma Red Bull a lutar de igual para igual contra a Mercedes, o campeonato não seria tão interessante, isso é uma certeza. É também graças à Red Bull, a razão pela qual estamos a assistir a uma luta verdadeiramente apaixonante entre dois fabulosos pilotos, talvez a luta mais interessante em décadas.