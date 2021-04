Sondagem da Semana: O que vale Sebastian Vettel?

Sebastian Vettel é um dos nomes incontornáveis da F1. O tetracampeão germânico marcou uma era do desporto e o seu sucesso na Red Bull foi inquestionável. Mas Vettel tem mostrado nos últimos anos algumas fragilidades e a propensão para o erro que o tem prejudicado em pista. Desde o famoso erro em Hockenheim, que poderá ter custado o título em 2018, que Vettel tem colecionado erros a um ritmo pouco recomendável, muito menos para um campeão do seu calibre.

Para uns trata-se apenas de uma fase, para outros a confirmação de que o alemão teve apenas a sorte de estar na equipa certa no momento certo, conquistando assim títulos de forma consecutiva. Esta semana, queremos saber a opinião do leitor sobre Sebastian Vettel. Será ele capaz de voltar à melhor forma? Estará em fim de carreira, com os melhores dias a serem apenas uma lembrança do passado? Diga-nos o que pensa sobre o agora piloto da Aston Martin.

A carregar…