Sondagem da Semana: O que vale Sebastian Vettel? – Resultados

Sebastian Vettel é um dos nomes incontornáveis da F1. O tetracampeão germânico marcou uma era do desporto e o seu sucesso na Red Bull foi inquestionável. Mas Vettel tem mostrado nos últimos anos algumas fragilidades e a propensão para o erro que o tem prejudicado em pista. Desde o famoso erro em Hockenheim, que poderá ter custado o título em 2018, que Vettel tem colecionado erros a um ritmo pouco recomendável, muito menos para um campeão do seu calibre.

Para uns trata-se apenas de uma fase, para outros a confirmação de que o alemão teve apenas a sorte de estar na equipa certa no momento certo, conquistando assim títulos de forma consecutiva. Esta semana, quisemos saber a opinião do leitor sobre Sebastian Vettel. Será ele capaz de voltar à melhor forma? Estará em fim de carreira, com os melhores dias a serem apenas uma lembrança do passado?

Apesar de na caixa de comentários do AS vermos muitos detratores do agora piloto da Aston Martin, a votação mostra claramente que a maioria dos votantes (44.5%) acredita que esta é apenas uma fase menos positiva do piloto e que em breve voltará a mostrar toda a sua qualidade. 34.5% defendem que a melhor fase do alemão já lá vai e que apesar da sua qualidade já não tem capacidade para voltar às boas exibições e 20.9% acreditam que Vettel nunca teve o talento de um grande campeão e teve sorte na Red Bull.

O talento de um piloto define-se de várias formas. Uns têm uma capacidade inata para controlar o carro mesmo em condições difíceis, outros são peritos na gestão de pneus, outros usam inteligência em pista para conseguir bons resultados. Um grande campeão tem de ter um pouco destes ingredientes todos, ao que tem inevitavelmente de juntar uma grande dose de força mental para aguentar as exigências da F1. Vettel é sem dúvida um grande campeão, mas sempre demonstrou ser muito melhor a gerir corridas do que a correr atrás do prejuízo, uma posição que tem ocupado mais frequentemente nos últimos anos e que pode estar na raiz do maior número de erros. Não é surpreendente que esta acumulação de erros pese na mente do alemão, mas é também justo dizer que Vettel tem ainda o que é preciso para voltar a brilhar. A pressão agora é menor, está numa equipa que o vai “mimar” e dar-lhe a atenção devida, equipa essa que tem potencial para lutar por pódios. Talvez seja preciso dar tempo a Vettel. Talvez ele precise de se dar algum tempo para aos pouco voltar a ser o piloto que já o vimos ser. Quem sabe se voltaremos a ver o indicador apontado ao céu uma última vez. Os leitores do AS parecem acreditar nessa teoria.

Vox Pop

jo16061702

Pode estar a andar mal etc. etc., mas vir tentar descredibilizar todo o percurso do Vettel porque as coisas lhe correm mal é desonesto. Foi campeão 4 vezes seguidas e não foi mais porque os regulamentos mudaram. Sinceramente os 4 títulos do Vettel têm tanto ou mais valor do que 6 do Hamilton. Foi até 2019 um piloto perfeitamente ao nível do Hamilton e que nos deu momentos de condução memoráveis. Todos sabemos o que ele vale e questionar isso hoje em dia é simplesmente meter veneno e botabaixismo anti-Vettel. Salvo as devidas diferenças é como se em 2011 andassem a questionar o que vale o Schumi.

F1 Forever

O Vettel há algum tempo que demonstra algum descontrolo emocional, falta de confiança nas suas capacidades e comete erros por exceder os limites ou avaliar mal as situações.

no-team

Sem entrar numa análise muito detalhada, e o Vettel é daqueles exemplos em que vale a pena ser analisado ao pormenor, é certamente um piloto algo banal. Se estiver protegido e motivado, com o carro certo pode ser um bom piloto. Sendo verdade que esteve já bem abaixo das expectativas em relação a alguns carros que teve nas mãos. Perante adversidades, como carros menos competitivos, ou competição interna mais feroz, o Vettel varia entre o razoável e o mau. No meu parecer, um piloto altamente banal, certamente abaixo de muitos outros pilotos que passaram pela F1 sem títulos.