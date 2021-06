SONDAGEM DA SEMANA: O QUE FAZER PARA MELHORAR OS PNEUS NA F1? – Resultados | AutoSport

Em Baku voltamos a ver pneus a cederem e a colocarem em risco a segurança dos pilotos. A Pirelli já enfrentou vários casos destes, mas este pode assumir contornos mais gravosos. Depois dos regulamentos terem sido mudados para ajudar os pneus a suportarem as exigências dos monolugares, a Pirelli introduziu um pneu com uma construção reforçada de forma a não vermos falhas como vimos em Silverstone, por exemplo. No GP do Azerbaijão vimos dois pneus falharem de forma idêntica.

A Pirelli desconfiou que terão sido detritos a provocar a falha nos pneus de Lance Stroll e Max Verstappen, mas a opinião pública e alguns especialistas não estão tão certos. Este problema trouxe de novo o tema dos fornecedores de pneus, com alguns a defenderem que a única forma de melhorar este aspeto é com a concorrência de outra marca. Por um lado esse conceito vai contra a nova lógica de eficiência e controlo de custos, mas por outro era mais um elemento para o espetáculo e a garantia que as marcas tinham de dar tudo para fornecer um produto de qualidade. O que se deve fazer para melhorar os pneus na F1? Mudar de fornecedor (uma hipótese remota dado os contratos em vigor com a F1 e a Pirelli)? Voltar à “guerra dos pneus”? Ou manter tudo como está, esperando que tenha sido apenas uma falha pontual?

A grande maioria dos leitores que votaram defendem o regresso de um segundo fornecedor de pneus. 71.4% dos votantes escolheram essa opção, com 15.4 % a defenderam a manutenção da Pirelli e 13.2% a preferirem ver a marca italiana sair do Grande Circo.

Os tempos dos dois fornecedores na F1 permitiram a criação de pneus melhores e que se adequavam melhor as caraterísticas de cada carro pois os fabricantes de pneus tinham esse cuidado extra de entender as necessidades das equipas que forneciam para dar o melhor produto. Mas o senão dessa opção claramente mais interessante para o espetáculo é o aumento drástico de custos que tal implica. Uma “guerra de pneus” fica cara e a F1 pretende travar a escalada de custos, pelo que esta opção dificilmente avançará. Mas é claro que os leitores pretendem ver este conceito de volta.

A saída da Pirelli é uma solução drástica ( e realisticamente impossível) mas não teve muitos votos e mesmo os defensores da Pirelli não parecem ser muitos.

Vox Pop

SlowInFastOut

Mudar de fornecedor talvez não seja a melhor solução. A Pirelli apenas desenha e fabrica os pneus conforme as diretrizes da FOM e da FIA. Neste caso têm de fornecer pneus suficientemente macios que permitam corridas com 2 ou mais paragens nas boxes – tendo sido este um dos principais critérios exigidos quando se estrearam como fornecedor único há 10 anos – e suficientemente resistentes para suportarem os monolugares mais rápidos e mais pesados da história. Vendo que se tratam de exigências antagónicas é provável que ao substituir-mos a Pirelli por outro fornecedor único de igual calibre o resultado seja o mesmo, de tempos a tempos irão existir rebentamentos. Ao termos dois ou mais fornecedores em competição poderíamos resolver o problema a curto prazo, mas o mesmo ressurgiría mais tarde ou mais cedo devido ao aumento dos custos de desenvolvimento. Para mim a solução está na redução do peso e dimensões dos monolugares, que se comparados aos de há 10 ou 15 anos atrás parecem comboios. E a verdade é que com pneus slicks muito mais macios apenas superaram as antigas máquinas em poucas décimas por volta. Teríamos carros mais “soltos”, os pilotos desfrutariam muito mais da condução e da competição e nós, aficionados, seríamos brindados com excelentes corridas.

Scuderia Fast Turtle



Mas 2 fornecedores iria resolver ou complicar mais? Ou ninguém se lembra que a ver dedeira culpada do Indianápolis 05 foi a Michelin? Que queria regras alteradas por não terem tido a competência da Bridgestone.

Pity

Votei na mudança de fornecedor, porque acredito que uma Goodyear ou Bridgestone fariam melhor. Descarto a Michelin porque já afirmou não querer ser fornecedor único. Haver um fornecedor único dá, á partida, igualdade entre todas as equipas e não cria uma escalada de custos. O que é preciso, é que tenham a coragem de dizer não às ideias pouco razoáveis da FIA, o que a Pirelli, obviamente, não tem feito.

F1 Forever



Eu acho que é preciso mudar de fornecedor, apesar da Pirelli ter feito o tipo de pneu que a FIA mandou, não consegue fazer pneus com qualidade e segurança. Acho que a Bridgestone ou Goodyear fariam melhor trabalho. E acho que a FIA tem de abdicar das tretas que exigiu à Pirelli, e os pneus têm de fornecer o melhor grip e durabilidade que a tecnologia permite. A Pirelli procedeu mal a aceitar as exigências da FIA, uma marca de pneus não pode aceitar a má imagem que recebe por fazer pneus pouco duráveis e de má performance.