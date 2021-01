Sondagem da Semana: O que esperar de Fernando Alonso em 2021?

Fernando Alonso está de regresso à F1. Depois de duas épocas de paragem, tendo competido no WEC e no Dakar, Alonso regressa à sua paixão. O espanhol não esconde que pretende voltar a ser campeão e conquistar o tão desejado tri, mas esta paragem pode ter afetado as capacidades do espanhol. Além disso, Alonso chega a uma Renault, que apesar de ter dado um bom passo em 2020 está ainda longe da frente e tem dificuldades para se assumir como força maior no segundo pelotão.

O que esperar de Fernando Alonso este ano? O mesmo Alonso de sempre? Um Alonso ainda melhor? O um Alonso abaixo do que já nos habituou? Conseguirá o espanhol regressar aos pódios este ano? Deixe-nos a sua opinião e aproveite a caixa de comentários para justificar a sua escolha.

