Sondagem da Semana – O que esperar de Fernando Alonso em 2021? – Resultados

Fernando Alonso está de regresso à F1. Depois de duas épocas de paragem, tendo competido no WEC e no Dakar, Alonso regressa à sua paixão. O espanhol não esconde que pretende voltar a ser campeão e conquistar o tão desejado tri, mas esta paragem pode ter afetado as capacidades do espanhol. Além disso, Alonso chega a uma Renault, que apesar de ter dado um bom passo em 2020 está ainda longe da frente e tem dificuldades para se assumir como força maior no segundo pelotão.

O que esperar de Fernando Alonso este ano? O mesmo Alonso de sempre? Um Alonso ainda melhor? O um Alonso abaixo do que já nos habituou? Conseguirá o espanhol regressar aos pódios este ano? Pretendíamos saber como os leitores viam este regresso e o que esperavam do piloto espanhol. E olhando para os resultados, todos esperam um Fernando Alonso ao seu nível.

55.2% dos votantes acreditam que Alonso se apresentará com o mesmo nível a que nos habituou durante a sua estadia na F1, que terminou em 2018. 21% acreditam que o piloto virá ainda melhor e 23.8% afirma que o piloto se apresentará com um nível inferior.

Quanto aos resultados que podemos esperar do espanhol, 47.9 % esperam um regresso aos pódios, 47.5% esperam que o piloto lute pelo top 10 e 4.6% acredita que o piloto terá dificuldade em chegar aos pontos.

O regresso de Alonso é sem dúvida um dos pontos de maior interesse em 2021. O espanhol é um dos maiores talentos que a F1 já viu, e os números não fazem justiça ao que consegue fazer em pista. Mas uma paragem nem sempre é o melhor. Já vimos vários pilotos que pararam de correr na F1 e quando voltaram tiveram dificuldades em voltar ao nível que mostraram. O contrário também é válido e há vários casos de sucesso, apesar de estes serem maioritariamente de outras eras da F1. Nesta era moderna, os regressos tendem a ser menos bem sucedidos.

Mas Alonso não tem estado parado. Competiu no WEC, no IMSA, no Dakar, faz uso regular da sua pista de karts. Alonso descobriu novas realidades do desporto motorizado que lhe permitiram trabalhar aspetos diferentes e ver a competição de outra foram. Apesar de estar a caminhar rapidamente para os 40 anos, não parece ter perdido a forma física nem o foco necessário para ter sucesso. Entra em 2021 sem pressão, com a missão de se adaptar e preparar o caminho para 2022, a verdadeira aposta do espanhol e da Renault, que já mostrou que num dia bom pode tentar chegar ao pódio. Alonso certamente não irá ignorar essa possibilidade. Estará Alonso melhor, mais “team player”, mais maduro e mais capaz de entender as necessidades da equipa? Estará a sua velocidade intacta? Os leitores do AutoSport acreditam que sim.

VOX POP

MiguelCosta

Goste-se ou não do homem, é um grande piloto. Esteve quase sempre acima das capacidades dos carros que teve nas mãos. A sua performance vai depender do material que lhe entregar a Alpine (Renault).

jo22101626

Acredito que já não apresentará um nível tão superior como antes da paragem, mesmo assim e tendo em conta o nível a que a Renault se apresentou a esta época e mesmo baixando de rendimento, acredito que conquistará entre 3 a 4 pódios. Goste-se ou não do espanhol é inegável a sua qualidade sendo para mim um dos 10 melhores pilotos da história.

*RPMS*™

A nível da excelência de pilotagem espera-se sempre o melhor de Alonso.

Competidor nato, piloto de grande qualidade. Concordo com o que aqui já foi escrito acerca de ter estado quase sempre acima da capacidade dos carros que já teve e de ser dos 10 melhores pilotos da história da modalidade.

No entanto, na actual F1, o carro é muito mais importante que o piloto. Tudo vai também depender muito do nível do carro que a equipa lhe vai oferecer, tal como qualquer outro piloto…

Espero qualidade e consistência de um piloto muito profissional e que dá sempre o seu melhor!

alvesba22020_gmail_com

Acho que o tempo não perdoa. Esse facto, aliado ao tempo que teve fora e ainda a todas as regras e condicionalismos que o impediram de treinar no carro de 2020 vai se ver refletido no seu desempenho em 2021.

Não espero por isso ver o Alonso a lutar por pódios. Vejo-o sim a lutar entre o 4o a 6o lugares.

Não tem nada a ver com a qualidade. São simplesmente demasiados pontos que hoje são uma realidade e que já não permitem que a sua performance seja a mesma.

Acho que a Renault vai buscar o Alonso não tanto para ganhar posições no grid, mas para ter um piloto que com a sua experiência ajudará muito mais que Ocon, a desenvolver o carro para… 2022