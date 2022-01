Sondagem da Semana: O que espera dos novos regulamentos? | AutoSport

Falta menos de dois meses para começarmos a ver os novos carros da F1. Menos de dois meses para o arranque de uma nova era, pensada e estudada ao pormenor, num trabalho prévio nunca antes feito. Os novos carros foram pensados para melhorar o espetáculo, cortar nos custos e permitir que a nova visão da F1 ganhe forma. É também uma oportunidade de “baralhar e voltar a dar” com as equipas a poderem começar do zero, podendo com isso ganhar, ou perder. Espera-se uma F1 mais equilibrada, mais competitiva, mais interessante para os fãs e para as marcas.



Com novos regulamentos surgem novos desafios que, tendencialmente, provocam algumas clivagens no pelotão. Poderemos ver outras equipas no topo da tabela, poderemos ver as diferenças a aumentar, poderemos ver um passo atrás ao nível da emotividade neste primeiro ano. Mas também pode acontecer o contrário e com regulamentos tão restritivos, poderemos ver as equipas a optar pelos mesmos truques e vermos uma F1 competitiva desde início.

O que espera o leitor destes novos regulamentos? Considera que vamos ter uma boa F1 desde o início? Será preciso algum tempo até termos o que nos foi prometido? Ou será que esta revolução não trará mudanças profundas em relação ao que vimos em 2021? Diga-nos o que espera para esta nova fase.

