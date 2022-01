Sondagem da semana: O QUE ESPERA DOS NOVOS REGULAMENTOS? – Resultados | AutoSport

Faltam menos de dois meses para começarmos a ver os novos carros da F1. Menos de dois meses para o arranque de uma nova era, pensada e estudada ao pormenor, num trabalho prévio nunca antes feito. Os novos carros foram pensados para melhorar o espetáculo, cortar nos custos e permitir que a nova visão da F1 ganhe forma. É também uma oportunidade de “baralhar e voltar a dar” com as equipas a poderem começar do zero, podendo com isso ganhar, ou perder. Espera-se uma F1 mais equilibrada, mais competitiva, mais interessante para os fãs e para as marcas.

Com novos regulamentos surgem novos desafios que, tendencialmente, provocam algumas clivagens no pelotão. Poderemos ver outras equipas no topo da tabela, poderemos ver as diferenças a aumentar, poderemos ver um passo atrás ao nível da emotividade neste primeiro ano. Mas também pode acontecer o contrário e com regulamentos tão restritivos, poderemos ver as equipas a optar pelos mesmos truques e vermos uma F1 competitiva desde início.

Resultados:

O grosso dos leitores que votaram na sondagem, 42,9% para sermos mais precisos, são da opinião que vamos ter mais equipas com possibilidade de vencer e no topo da tabela da classificação com este regulamento.

33% dos nossos leitores pensam que a Fórmula 1 mais competitiva e mais interessante vai demorar algum tempo a surgir e 24,1% acham que pouco ou nada vai mudar na ordem da classificação.

O que quer que aconteça na realidade, a verdade é que a nova regulamentação está a “mexer” e o interesse dos adeptos é grande. Equipas como Ferrari e McLaren podem voltar a sonhar com a luta por vitórias em corridas e quem sabe pelo título; equipas como a Williams, Alfa Romeo e Haas têm uma oportunidade de se envolverem com outras equipas do meio do pelotão.